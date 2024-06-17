Как выбрать хороший выпрямитель для волос

Наиболее распространенными являются выпрямители с керамическими пластинами. Они долговечны, качественны и доступны по цене. Керамика обеспечивает равномерный нагрев пластин, что снижает риск пересушивания волос. Эти пластины мягко скользят по прядям, не повреждая их. Однако, керамика является достаточно хрупким материалом, и при неаккуратном использовании на ней могут появляться сколы и трещины. Такое поврежденное устройство использовать уже нельзя, так как нагрев будет неравномерным, и волосы будут застревать в трещинах.