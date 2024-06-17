newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июня, 06:17

Published 17 июня, 06:17

Modified 10 сентября, 02:23

Updated 10 сентября, 02:23

Как выбрать хороший выпрямитель для волос

17 июня 2024, 06:17
Утюжки для укладки волос — важный инструмент в косметичке любой женщины. С их помощью можно выровнять волосы, сделать локоны и добавить объем у корней.

Этот прибор подходит не только для тех, кто хочет превратить свои кудрявые локоны в гладкие пряди, но и для обладательниц непослушных волос, желающих получить зеркально гладкую прическу. Утюжки, как их еще называют, помогут создать красивые локоны, подкрутить кончики и добавить объем у корней.

Ключевые характеристики для выбора утюжка

Принцип действия утюжка заключается в том, что волосы, проходя через нагретые пластины, теряют лишнюю влагу и становятся гладкими и прямыми. При выборе утюжка стоит обратить внимание на следующие параметры: ширина пластин, материал покрытия, температура нагрева и мощность. Рассмотрим эти характеристики подробнее.

Подходящая ширина пластин

Ширина пластин должна соответствовать типу и длине волос. Утюжки с широкими пластинами (6-8 см) идеально подходят для длинных и густых волос, так как обеспечивают быструю и эффективную укладку благодаря большой площади нагрева. Универсальная ширина пластин (3-5 см) оптимальна для волос средней длины и длинных стрижек. Утюжки с узкими пластинами (2-3 см) предназначены для коротких волос и челок. Они также отлично подходят для создания легких завитков и удобны для путешествий благодаря своей компактности.

Мощность устройства

Скорость нагрева выпрямителя зависит от его мощности. Эксперты рекомендуют выбирать устройства с мощностью от 40 до 60 Вт. Такие модели обычно нагреваются за меньше чем минуту и эффективно справляются с укладкой даже очень густых и длинных волос. Выпрямители с мощностью выше 70 Вт считаются профессиональными и чаще используются опытными стилистами в салонах для создания сложных причесок.

Нагрев и температурный режим

Профессионалы настаивают на том, что волосы не должны подвергаться пересушиванию во время укладки, поэтому правильный температурный режим утюжка чрезвычайно важен. Оптимальными являются модели с возможностью регулировки температуры. Обычно температурный диапазон составляет от 150 до 235 градусов. Нижние температуры подходят для тонких и ослабленных волос, а более высокие — для густых и плотных прядей. Разные утюжки используют различные механизмы для регулировки температуры: в одних это может быть вращающееся колесико, а в других — кнопки.

Какое покрытие лучше для выпрямителя волос?

Производители предлагают выпрямители с пластинами из разных материалов, таких как керамика, титан, турмалин, тефлон и другие. Все они имеют свои физические свойства, которые по-разному влияют на волосы. Важно выбрать покрытие, которое максимально бережно относится к прядям, сохраняя их здоровье и обеспечивая идеальную гладкость.

Керамика

Наиболее распространенными являются выпрямители с керамическими пластинами. Они долговечны, качественны и доступны по цене. Керамика обеспечивает равномерный нагрев пластин, что снижает риск пересушивания волос. Эти пластины мягко скользят по прядям, не повреждая их. Однако, керамика является достаточно хрупким материалом, и при неаккуратном использовании на ней могут появляться сколы и трещины. Такое поврежденное устройство использовать уже нельзя, так как нагрев будет неравномерным, и волосы будут застревать в трещинах.

Тефлон

Тефлоновое покрытие широко известно благодаря рекламе посуды, но оно также эффективно используется в выпрямителях для волос. Тефлоновое напыление на пластинах служит отличным защитным слоем, идеально подходящим для тонких и ослабленных волос. Пластины с тефлоновым покрытием плавно скользят по прядям, не повреждая их структуру. Эти модели имеют преимущество перед керамическими, так как могут обрабатывать волосы с нанесенными стайлинговыми средствами, не вызывая липкости и скатывания.

Лучшие выпрямители для волос по отзывам в интернете

Разобрав основные характеристики выпрямителей для волос и выделив важные моменты при выборе, перейдём к обзору популярных моделей.

Выпрямитель для волос с дисплеем, Tuvio HS10CDI01, черный

Этот стильный черный прибор от Tuvio не только функционален, но и эстетически приятен, напоминая дорогую интерьерную деталь. Он станет отличным приобретением для любой женщины, заботящейся о своих волосах. Выпрямитель универсален и подходит для различных типов волос. Пластины из турмалиновой керамики обеспечивают бережное выпрямление, делая волосы идеально гладкими.

Стайлер Polaris PHS 5012KT UltraSlim Digital PRO

Стайлер от Polaris оснащен пластинами с двойным керамическим покрытием. Первый слой отвечает за прочность и долговечность устройства, а второй обеспечивает равномерный нагрев и гладкое скольжение. Прибор деликатно выпрямляет волосы, запечатывая их чешуйки, что придает прядям блеск и здоровый вид.

Читайте также:
Самый мощный домашний гаджет, который борется с выпадением волосКак сохранить яркость окрашенных волос?Лучшие массажеры для кожи головы — ключ к стимуляции роста волос
#Илья Протвинов#Общество#Уход за волосами#Утюжок для волос#Типы пластин#Мощность устройства#Нагрев и температура
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика