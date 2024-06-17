Как избавиться от чувства стыда

Многие из нас страдают от внутреннего критика, который постоянно подчеркивает наши ошибки и недостатки. Чтобы побороть стыд, важно научиться распознавать и оспаривать эти критические мысли. Каждый раз, когда внутренний критик начинает вас осуждать, остановитесь и спросите себя, насколько объективны эти утверждения. Заменяйте негативные мысли на более конструктивные и поддерживающие. Например, вместо того, чтобы думать «Я всегда всё делаю неправильно», скажите себе «Я учусь на своих ошибках и становлюсь лучше».