Как избавиться от чувства ревности

Первым шагом к избавлению от ревности является понимание ее причин. Ревность часто возникает из-за неуверенности в себе, страха потери или прошлых негативных опытов. Осознание того, что вызывает ваши ревнивые чувства, поможет вам более эффективно с ними справляться. Возможно, вы пережили предательство в прошлом, что заставляет вас сомневаться в нынешнем партнере, или у вас есть низкая самооценка, что ведет к постоянным страхам и сомнениям.