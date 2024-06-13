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Posted 13 июня, 05:44

Published 13 июня, 05:44

Modified 10 сентября, 02:13

Updated 10 сентября, 02:13

Топ идей, которые помогли людям стать миллионерами

13 июня 2024, 05:44
Возможно ли быстро заработать миллион? Конечно! В мире много примеров людей, которые практически из ничего собрали значительное состояние. Правда, их методы для этого были, мягко говоря, необычными.

Расскажем о пяти бизнесменах, которые добились успеха благодаря своим необычным бизнес-идеям.

Каменный питомец

Как насчет булыжника в роли домашнего животного? Не нужно кормить, выгуливать или бояться за порчу мебели. Американец Гэри Даль придумал Pet Rock — идеального питомца.

Вдохновившись жалобами друзей на своих питомцев, Даль решил упаковывать гладкие камни в специальные коробки и предлагать их за 4 доллара за штуку. Эта идея принесла ему за полгода 6 миллионов долларов.

«Счастливая» индюшачья кость

В Соединенных Штатах и Канаде каждую осень празднуют День благодарения, в честь которого готовят индейку. По традиции, два человека загадывают желание и ломают вилочковую кость птицы — чей обломок окажется больше, тому суждено исполнение желания. Эта традиция натолкнула американца Кена Ахрони на бизнес-идею.

Ахрони начал выпускать пластиковые вилочковые кости индейки. Его предприятие оказалось чрезвычайно успешным и почти не имело конкурентов — компания LuckyBreak приносит около 2,5 миллиона долларов ежегодно.

1 пиксель = 1 доллар

Иностранный студент создал самый простой сайт с сеткой из 1000 на 1000 точек, чтобы заработать деньги на учебу.

Он начал продавать пиксели по доллару за штуку, и его идея оказалась удачной — в итоге он заработал огромную сумму.

Покупателями пикселей стали как предприниматели, размещавшие рекламу своих сайтов на купленных точках, так и обычные люди.

Очки от солнца для собак

Супруги Кен и Рони Ди Луло заметили, что их собака щурится на ярком солнце во время прогулки. Тогда Рони решила переделать свои старые плавательные очки, чтобы они подошли для собаки. Ей понравился результат, и она начала производить разные модели очков для собак. Заказы не заставили себя ждать.

Улучшая качество с течением времени, производство очков расширялось: теперь они защищали глаза собак, блокируя до 100% ультрафиолетовых лучей. Большой заказ на очки для служебных собак в Ираке был размещен даже американскими военными. Продажи очков для собак принесли их создательнице 3 миллиона долларов.

Рыботапки

Россиянин создал бизнес, продавая тапочки в виде рыб, известные как «рыботапки». Идея возникла у него после визита во Вьетнам, где он приобрел несколько пар этих необычных тапок и подарил их друзьям. «Рыботапки» настолько понравились людям, что многие захотели приобрести такие же.

Сотников разместил у вьетнамского поставщика заказ на первую партию из 1000 пар тапочек, которые распродались моментально. В дальнейшем спрос только рос, и «рыботапки» за неделю принесли программисту миллион рублей.

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#Илья Протвинов#Бизнес#Общество#Миллионеры#Идеи#Предприниматели
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