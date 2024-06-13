Топ идей, которые помогли людям стать миллионерами

Супруги Кен и Рони Ди Луло заметили, что их собака щурится на ярком солнце во время прогулки. Тогда Рони решила переделать свои старые плавательные очки, чтобы они подошли для собаки. Ей понравился результат, и она начала производить разные модели очков для собак. Заказы не заставили себя ждать.