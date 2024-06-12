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Posted 12 июня, 18:28

Published 12 июня, 18:28

Modified 10 сентября, 02:13

Updated 10 сентября, 02:13

Почему часть мужчин избегает отношений

12 июня 2024, 18:28
Мужское одиночество, особенно продолжительное, может быть вызвано разными причинами. При этом не все мужчины испытывают от этого страдания. Для некоторых такой образ жизни ассоциируется со свободой.

Польский опыт

В 2023 году в Польше был проведён опрос среди 22 мужчин, ведущих одиночный образ жизни. Целью исследования было выяснить их отношение к своему статусу одиночек. Респонденты распределились на 5 категорий.

Первая группа беспокоилась о том, что они не смогут стать надёжными партнёрами в длительных отношениях.

Вторая группа видела создание семьи как следование традициям. Третья категория ещё взвешивала плюсы и минусы жизни без партнёра. В четвёртой группе встречались люди, которые приспособились к образу жизни в изоляции. В пятой группе отмечали, что им будет сложно найти подходящего партнера. Ученые заявляют, что выводы исследования в Польше могут быть актуальны и для других стран.

Проблема изменений

Некоторые участники отметили, что для создания семьи им нужно измениться. Большинство из них считает, что это будет довольно сложно, особенно если имеются эмоциональные или другие проблемы, а также зависимости.

Традиционные нормы

Мужчины, видящие свое одиночество как несоответствие традиционным ожиданиям, также упоминали о трудностях в финансовом обеспечении семьи. Некоторые из них считали себя уже слишком пожилыми и упустившими свой шанс.

Плюсы и минусы одиночества

Некоторые респонденты отметили преимущества жизни холостяка, например, отсутствие родительской ответственности. Они также отметили независимость. Мужчины справляются с одиночеством через увлечённость работой и достижениями в других областях. Но есть и такие, кто заменяет отсутствие семьи компьютерными играми, алкоголем или чрезмерным питанием.

Исследователи заявляют, что если одиночество вызывает дискомфорт, следует обратиться за помощью к друзьям или родственникам, а если это не помогает, то обратиться к специалистам.

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#Илья Протвинов#Общество#Семья#Отношения#Мужчины#Партнер#Одиночество
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