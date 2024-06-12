Почему часть мужчин избегает отношений

Вторая группа видела создание семьи как следование традициям. Третья категория ещё взвешивала плюсы и минусы жизни без партнёра. В четвёртой группе встречались люди, которые приспособились к образу жизни в изоляции. В пятой группе отмечали, что им будет сложно найти подходящего партнера. Ученые заявляют, что выводы исследования в Польше могут быть актуальны и для других стран.