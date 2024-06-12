Почему часть мужчин избегает отношений

Posted 12 июня, 18:28
Published 12 июня, 18:28
Modified 10 сентября, 02:13
Updated 10 сентября, 02:13
В 2023 году в Польше был проведён опрос среди 22 мужчин, ведущих одиночный образ жизни. Целью исследования было выяснить их отношение к своему статусу одиночек. Респонденты распределились на 5 категорий.
Первая группа беспокоилась о том, что они не смогут стать надёжными партнёрами в длительных отношениях.
Вторая группа видела создание семьи как следование традициям. Третья категория ещё взвешивала плюсы и минусы жизни без партнёра. В четвёртой группе встречались люди, которые приспособились к образу жизни в изоляции. В пятой группе отмечали, что им будет сложно найти подходящего партнера. Ученые заявляют, что выводы исследования в Польше могут быть актуальны и для других стран.
Некоторые участники отметили, что для создания семьи им нужно измениться. Большинство из них считает, что это будет довольно сложно, особенно если имеются эмоциональные или другие проблемы, а также зависимости.
Мужчины, видящие свое одиночество как несоответствие традиционным ожиданиям, также упоминали о трудностях в финансовом обеспечении семьи. Некоторые из них считали себя уже слишком пожилыми и упустившими свой шанс.
Некоторые респонденты отметили преимущества жизни холостяка, например, отсутствие родительской ответственности. Они также отметили независимость. Мужчины справляются с одиночеством через увлечённость работой и достижениями в других областях. Но есть и такие, кто заменяет отсутствие семьи компьютерными играми, алкоголем или чрезмерным питанием.
Исследователи заявляют, что если одиночество вызывает дискомфорт, следует обратиться за помощью к друзьям или родственникам, а если это не помогает, то обратиться к специалистам.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14