Учим английский язык по мировым бестселлерам: ТОП-5 книг для самообразования

Всемирно известная серия книг рассказывает про мальчика Гарри, который в 11 лет узнаёт о существовании волшебного мира и своих магических способностях. Потеряв своих родителей ещё в детстве, мальчик, живущий в коморке под лестницей, открывает для себя летающие мётлы, волшебные палочки, заклинания, находит новых друзей, а вместе с тем узнаёт правду о себе и знакомится с тёмной стороной волшебного мира.