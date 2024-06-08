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Posted 8 июня, 12:09

Published 8 июня, 12:09

Modified 10 сентября, 01:57

Updated 10 сентября, 01:57

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сыграли свадьбу

8 июня 2024, 12:09
Катерина Ковальчук поделилась фотографией, сделанной у здания ЗАГСа, на которой запечатлен Гарик Харламов. Ранее шоумен состоял в браке с Кристиной Асмус.

Катерина Ковальчук, 31-летняя актриса, известная по ролям в сериалах «Беспринципные» и «Крепостная», подогрела интерес своих подписчиков. Несмотря на недавние слухи о прекращении отношений, 6 июня 2024 года Гарик Харламов и Катерина Ковальчук опубликовали фотографию из ЗАГСа.

Катерина разместила снимок в своем блоге, сопроводив его эмодзи в виде сердца, что вызвало шквал восторженных реакций у подписчиков.

Актриса не уточнила, состоялась ли официальная регистрация брака или пара лишь подала соответствующее прошение. Подписчики выражают свои поздравления паре:

— Поздравляю от души! Друг с другом за руку и с Богом в совместное будущее, дорогие мои.

Мать Гарика, 43-летнего артиста, Наталья Игоревна, также выражает свою радость, тепло отзываясь о будущей супруге сына и с улыбкой отмечая, что вновь обретет статус свекрови.

Напомним, что Харламов и Ковальчук объявили о помолвке в начале мая. Гарик поделился видео, на котором видно обручальное кольцо на пальце Катерины, подписав пост: «Тили-тили-тесто».

Пара впервые появилась вместе на публике в 2021 году на матче сборной России со сборной Бельгии.

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