Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сыграли свадьбу

Posted 8 июня, 12:09
Published 8 июня, 12:09
Modified 10 сентября, 01:57
Updated 10 сентября, 01:57
Катерина Ковальчук, 31-летняя актриса, известная по ролям в сериалах «Беспринципные» и «Крепостная», подогрела интерес своих подписчиков. Несмотря на недавние слухи о прекращении отношений, 6 июня 2024 года Гарик Харламов и Катерина Ковальчук опубликовали фотографию из ЗАГСа.
Катерина разместила снимок в своем блоге, сопроводив его эмодзи в виде сердца, что вызвало шквал восторженных реакций у подписчиков.
Актриса не уточнила, состоялась ли официальная регистрация брака или пара лишь подала соответствующее прошение. Подписчики выражают свои поздравления паре:
— Поздравляю от души! Друг с другом за руку и с Богом в совместное будущее, дорогие мои.
Мать Гарика, 43-летнего артиста, Наталья Игоревна, также выражает свою радость, тепло отзываясь о будущей супруге сына и с улыбкой отмечая, что вновь обретет статус свекрови.
Напомним, что Харламов и Ковальчук объявили о помолвке в начале мая. Гарик поделился видео, на котором видно обручальное кольцо на пальце Катерины, подписав пост: «Тили-тили-тесто».
Пара впервые появилась вместе на публике в 2021 году на матче сборной России со сборной Бельгии.
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