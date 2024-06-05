Где побывать и что посмотреть в Москве: перечень самых ярких достопримечательностей

Posted 5 июня, 06:30
Published 5 июня, 06:30
Modified 10 сентября, 01:45
Updated 10 сентября, 01:45
Самое сердце российской столицы, место, где началась ее многовековая история — Боровицкий холм, на котором расположены Красная площадь и Кремль. А вот старейшую площадь Москвы — Соборную, а также Алмазный Фонд и Оружейную Палату вы сможете увидеть, приобретя билеты на соответствующие экскурсии внутрь Кремля. Кроме того, если вы оказались в районе Красной площади, стоит посетить мавзолей, где покоится В. И. Ленин, а также знаменитый ГУМ.
Кроме того, в столице нужно обязательно осмотреть самые красивые станции Московского метрополитена, известного на весь мир своей красотой. Можно также прокатиться по старейшей линии столичной подземки, которая в момент открытия в мае 1935 года называлась Кировской, затем стала именоваться Кировско-Фрунзенской, а в 90-х получила свое нынешнее название — Сокольническая. Отдельного внимания заслуживают и станции Кольцевой линии метро.
И наконец, гостям столицы стоит обязательно попробовать пончики, которые пекут в самой известной пончиковой Москвы, расположенной на 1-й Останкинской улице. Пончики эти славятся своим особенным вкусом, который многие характеризуют определением «как в детстве».
И раз уж вы добрались до этого места, стоит также передохнуть на берегу Останкинского пруда, прогуляться в расположенном через дорогу парке «Останкино» или даже посетить смотровую площадку Останкинской башни, откуда можно полюбоваться на город с высоты птичьего полета.
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