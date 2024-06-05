Где побывать и что посмотреть в Москве: перечень самых ярких достопримечательностей

Самое сердце российской столицы, место, где началась ее многовековая история — Боровицкий холм, на котором расположены Красная площадь и Кремль. А вот старейшую площадь Москвы — Соборную, а также Алмазный Фонд и Оружейную Палату вы сможете увидеть, приобретя билеты на соответствующие экскурсии внутрь Кремля. Кроме того, если вы оказались в районе Красной площади, стоит посетить мавзолей, где покоится В. И. Ленин, а также знаменитый ГУМ.