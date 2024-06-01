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Posted 1 июня, 19:10

Published 1 июня, 19:10

Modified 10 сентября, 00:00

Updated 10 сентября, 00:00

6 интересных фактов о либидо — мифы и правда о женском сексуальном желании

1 июня 2024, 19:10
О женском либидо сложилось много стереотипов. Многие, например, до сих пор считают, что после климакса нет секса. Какие же утверждения о сексуальном желании у женщин правдивы, а какие вымысел?

Секс после родов уже не тот

Один из самых распространенных мифов про женский секс. Молодые мамы думают, что уже больше не будут испытывать того, что чувствовали до появления первенца. Сексологи отмечают, что, возможно, ощущения и поменяются, но не в худшую сторону. А при взаимном уважении, любви и желании близость можно сделать только лучше.

Женщина может испытать удовольствие только в близости по любви

Еще один миф о женском либидо. Опросы показали, что девушки могут испытывать сильнейшее возбуждение, когда представляют себя в момент интима с абсолютно незнакомым мужчиной.

Женщины думают о сексе меньше мужчин

Принято считать, что мысли мужчин заняты исключительно сексом. А вот женщины мыслят абсолютно целомудренно. Это еще один миф о женском либидо. Опросы показывают, что именно дамы — лидеры по скачиванию эротической литературы.

После менопаузы секса нет

Многочисленные исследования на эту тему доказывают, что дамы 45+ более сексуально активны, имеют полноценное либидо и способны испытывать более яркие и длительные оргазмы.

Женщинам нужно больше времени, чтобы испытать возбуждение

Специалисты из Университета Макгилла (Канада) разъяснили, что мужчинам и женщинам нужно одинаковое время для того, чтобы ощутить сексуальное желание. Однако представительницы прекрасного пола могут дольше заводиться из-за внешних условий: им могут не нравиться обстановка, условия.

Женщины моногамны

Женщины в браке изменяют не реже мужчин, объясняют социологи. Так что ни о какой моногамии не может быть и речи. Просто раньше такая догма широко насаждалась в обществе. Отсюда и появился такой миф.

Комментарий специалиста — сексолога Эстер Вавилонской:

«Женское либидо — это очень тонко устроенная система. Сексуальное желание связано с гормональным фоном, работой внутренних органов, менструальным циклом. Некоторый спад с возрастом происходит естественным образом, ведь во время менопаузы снижается уровень „женского“ гормона эстрогена. В то же время это все условности. Если женщина физически активна, много двигается, занимается спортом, если у нее сохраняется живой интерес к жизни в целом, то возраст либидо не помеха».
#Здоровье#Женщины#Все материалы авторов
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