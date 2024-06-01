6 интересных фактов о либидо — мифы и правда о женском сексуальном желании

Posted 1 июня, 19:10
Published 1 июня, 19:10
Modified 10 сентября, 00:00
Updated 10 сентября, 00:00
Один из самых распространенных мифов про женский секс. Молодые мамы думают, что уже больше не будут испытывать того, что чувствовали до появления первенца. Сексологи отмечают, что, возможно, ощущения и поменяются, но не в худшую сторону. А при взаимном уважении, любви и желании близость можно сделать только лучше.
Еще один миф о женском либидо. Опросы показали, что девушки могут испытывать сильнейшее возбуждение, когда представляют себя в момент интима с абсолютно незнакомым мужчиной.
Принято считать, что мысли мужчин заняты исключительно сексом. А вот женщины мыслят абсолютно целомудренно. Это еще один миф о женском либидо. Опросы показывают, что именно дамы — лидеры по скачиванию эротической литературы.
Многочисленные исследования на эту тему доказывают, что дамы 45+ более сексуально активны, имеют полноценное либидо и способны испытывать более яркие и длительные оргазмы.
Специалисты из Университета Макгилла (Канада) разъяснили, что мужчинам и женщинам нужно одинаковое время для того, чтобы ощутить сексуальное желание. Однако представительницы прекрасного пола могут дольше заводиться из-за внешних условий: им могут не нравиться обстановка, условия.
Женщины в браке изменяют не реже мужчин, объясняют социологи. Так что ни о какой моногамии не может быть и речи. Просто раньше такая догма широко насаждалась в обществе. Отсюда и появился такой миф.
Комментарий специалиста — сексолога Эстер Вавилонской:
«Женское либидо — это очень тонко устроенная система. Сексуальное желание связано с гормональным фоном, работой внутренних органов, менструальным циклом. Некоторый спад с возрастом происходит естественным образом, ведь во время менопаузы снижается уровень „женского“ гормона эстрогена. В то же время это все условности. Если женщина физически активна, много двигается, занимается спортом, если у нее сохраняется живой интерес к жизни в целом, то возраст либидо не помеха».
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