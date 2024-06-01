6 интересных фактов о либидо — мифы и правда о женском сексуальном желании

Один из самых распространенных мифов про женский секс. Молодые мамы думают, что уже больше не будут испытывать того, что чувствовали до появления первенца. Сексологи отмечают, что, возможно, ощущения и поменяются, но не в худшую сторону. А при взаимном уважении, любви и желании близость можно сделать только лучше.