Ученые получили изображение сверхзвуковой плазмы

Природа плазмы представляет собой чистый хаос, проявляющийся на различных скоростях. В связи с этим математически рассчитать поведение плазмы крайне трудоемко. Однако, с помощью мощного суперкомпьютера можно быстро проводить такие симуляции, если правильно настроить параметры. Ученые задали определенные значения для виртуальной сетки, наполнили ее плазмой и создали турбулентность.