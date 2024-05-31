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Posted 31 мая, 20:46

Published 31 мая, 20:46

Modified 10 сентября, 01:31

Updated 10 сентября, 01:31

Ученые получили изображение сверхзвуковой плазмы

31 мая 2024, 20:46
Группа ученых из Австралии провела интересный эксперимент, смоделировав движение плазмы на мощном суперкомпьютере SuperMUC-NG. В результате была создана самая подробная картинка потоков сверхзвуковой плазмы. Она заполняет нашу Вселенную и формирует вихревые поля.

Кадры напоминают шедевры абстракционистов. Плазма является распространенным состоянием вещества во Вселенной и может принимать разнообразные формы. Облака плазмы испытывают турбулентность, что влияет на скорость формирования звезд и магнитных полей. Об этом пишет «Ридус».

Природа плазмы представляет собой чистый хаос, проявляющийся на различных скоростях. В связи с этим математически рассчитать поведение плазмы крайне трудоемко. Однако, с помощью мощного суперкомпьютера можно быстро проводить такие симуляции, если правильно настроить параметры. Ученые задали определенные значения для виртуальной сетки, наполнили ее плазмой и создали турбулентность.

На одном из срезов можно увидеть структуру плазмы. В верхней части изображения отражена плотность заряда. При этом красные области в ней соответствуют высоким показателям плотности, низкая же плотность представлена синим цветом. Внизу видно распределение газа, которое представлено желтыми и зелеными цветами. Очертание магнитного поля представлено белым.

Опыт принес ученым неожиданный результат, а также раскрыло множество новых фактов о плазме. Оказалось, что движение магнитных полей в плазме не может происходить в мелком масштабе. Смешивание на крупных и мелких масштабах дает различные результаты, что позволяет ещё лучше понять устройство Вселенной.

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#Марина Колодкина#Общество#Наука#Космос#Все материалы авторов
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