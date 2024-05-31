Ученые получили изображение сверхзвуковой плазмы

Posted 31 мая, 20:46
Published 31 мая, 20:46
Modified 10 сентября, 01:31
Updated 10 сентября, 01:31
Кадры напоминают шедевры абстракционистов. Плазма является распространенным состоянием вещества во Вселенной и может принимать разнообразные формы. Облака плазмы испытывают турбулентность, что влияет на скорость формирования звезд и магнитных полей. Об этом пишет «Ридус».
Природа плазмы представляет собой чистый хаос, проявляющийся на различных скоростях. В связи с этим математически рассчитать поведение плазмы крайне трудоемко. Однако, с помощью мощного суперкомпьютера можно быстро проводить такие симуляции, если правильно настроить параметры. Ученые задали определенные значения для виртуальной сетки, наполнили ее плазмой и создали турбулентность.
На одном из срезов можно увидеть структуру плазмы. В верхней части изображения отражена плотность заряда. При этом красные области в ней соответствуют высоким показателям плотности, низкая же плотность представлена синим цветом. Внизу видно распределение газа, которое представлено желтыми и зелеными цветами. Очертание магнитного поля представлено белым.
Опыт принес ученым неожиданный результат, а также раскрыло множество новых фактов о плазме. Оказалось, что движение магнитных полей в плазме не может происходить в мелком масштабе. Смешивание на крупных и мелких масштабах дает различные результаты, что позволяет ещё лучше понять устройство Вселенной.
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