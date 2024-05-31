Стало известно, как россияне вспоминают свои школьные годы

Есть среди россиян и такие, кто вспоминает школу с теплотой только тогда, когда речь идет о каникулах. У многих теплые воспоминания, связанные со школой, «уходят корнями» в столовую, где, по словам бывших учеников, кормили просто, но очень вкусно.