Стало известно, как россияне вспоминают свои школьные годы

Posted 31 мая, 13:53
Published 31 мая, 13:53
Modified 10 сентября, 01:25
Updated 10 сентября, 01:25
Многие из опрошенных взрослых людей сохранили теплые воспоминания о школьных годах. Выросшие ученики вспоминают о веселых играх на переменах — например, когда дети кидали друг в друга мокрую тряпку, которой стирали мел с классной доски. Одежда пачкалась, но было очень весело.
Представители старшего поколения с теплотой вспоминают мероприятия в рамках деятельности пионерской организации — сбор макулатуры, металлолома, походы, собрания.
У многих россиян самые теплые воспоминания о школьных годах связаны с первой учительницей — взрослые мужчины и женщины помнят имена педагогов и признаются, что очень благодарны им за внимание и понимание.
Есть среди россиян и такие, кто вспоминает школу с теплотой только тогда, когда речь идет о каникулах. У многих теплые воспоминания, связанные со школой, «уходят корнями» в столовую, где, по словам бывших учеников, кормили просто, но очень вкусно.
Безусловно, для многих воспоминания о школе связаны с друзьями, одноклассниками — совместным досугом, прогулками. Взрослые люди отмечают, что в их школьные годы у детей было гораздо больше свободы, и они чувствовали себя в полной безопасности.
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