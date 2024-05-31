Идеальный образ на выпускной: он обязательно запомнится

Posted 31 мая, 08:17
Published 31 мая, 08:17
Modified 10 сентября, 01:26
Updated 10 сентября, 01:26
Выпускницы, которые хотят, чтобы их наряд попал точно в цель в том, что касается актуальных трендов, могут ориентироваться на умеренно экстравагантные платья. Пример — эффектный наряд, дополненный капюшоном, короткое платье из ткани с металлическим блеском. Очень стильно и актуально будут смотреться платья с открытой спиной и плечами.
Беспроигрышный выбор для выпускного — образ в классическом стиле. Отличным решением станет платье фасона «комбинация», выдержанное в спокойной гамме. Не менее удачный вариант — легендарный фасон «маленькое черное платье». Такой наряд сделает выгодный акцент на достоинствах фигуры.
Многим модницам нравится направление «офискор» — оно прекрасно адаптируется под образ для выпускного вечера. В рамки такого ансамбля можно вписать элегантное платье футляр или даже брючный костюм — элегантный, подчеркивающий достоинства телосложения.
Смелые девушки могут отдать предпочтение ярким платьям. Наряды могут и даже должны буквально сиять — в первую очередь за счет эффектных цветовых гамм и фактуры материала.
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