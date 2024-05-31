Идеальный образ на выпускной: он обязательно запомнится

Выпускницы, которые хотят, чтобы их наряд попал точно в цель в том, что касается актуальных трендов, могут ориентироваться на умеренно экстравагантные платья. Пример — эффектный наряд, дополненный капюшоном, короткое платье из ткани с металлическим блеском. Очень стильно и актуально будут смотреться платья с открытой спиной и плечами.