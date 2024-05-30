Сколько кружков может посещать ребенок: как правильно распределить нагрузку

Posted 30 мая, 08:16
Published 30 мая, 08:16
Modified 10 сентября, 00:01
Updated 10 сентября, 00:01
Родители часто стараются отдать свое чадо сразу на несколько направлений — иностранные языки, спортивные секции, рисование, музыка, др. Но чрезмерная нагрузка только навредит малышу и даже может заставить навсегда отбить охоту заниматься той или иной деятельностью. Поэтому психологи и педагоги рекомендуют выбирать не более двух кружков для развития ребенка.
Педагог-психолог Александра Степанова:
«Откажитесь от идеи перегрузки ребенка различными кружками и секциями. Иначе дите не сможет добиться хорошего прогресса хотя бы в одной сфере, а также вовсе потеряет желание посещать дополнительные занятия. Стоит ограничить количество кружков до двух — лучшим вариантом стало бы чередование творческой и физической активности».
Кроме того, при выборе кружка стоит обязательно учитывать мнение ребенка. Спросите, чем он хочет заниматься и почему, и обязательно отдайте его на это направление.
Второй же кружок желательно выбрать совместно. Понаблюдайте, чем малыш охотнее занимается в свободное время, какие передачи или мультфильмы его интересуют, что больше привлекает его внимание.
При этом учитывайте индивидуальные особенности маленького человечка — не стоит выбирать кружки в противовес его увлечениям и характеру. Например, если ребенок медлительный и спокойный, не стоит отдавать его на быстрые виды спорта. Он будет чувствовать себя там неуверенно и станет относиться к спорту как к наказанию.
Не бойтесь менять кружки, если ребенок открыто говорит, что ему не нравится их посещать. Если малышу неинтересно и он не получает удовольствия от того, чем занимается, не стоит его заставлять.
Даже если его сверстники ходят на большее количество кружков или секций, не стоит излишне перегружать своего ребенка. Каждый малыш обладает индивидуальными качествами, и стоит прислушаться к его желаниям и адекватно оценить его возможности.
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