Сколько кружков может посещать ребенок: как правильно распределить нагрузку

При этом учитывайте индивидуальные особенности маленького человечка — не стоит выбирать кружки в противовес его увлечениям и характеру. Например, если ребенок медлительный и спокойный, не стоит отдавать его на быстрые виды спорта. Он будет чувствовать себя там неуверенно и станет относиться к спорту как к наказанию.