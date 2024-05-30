На море без проблем: в каких странах можно отдохнуть без визы

Posted 30 мая, 15:42
Published 30 мая, 15:42
Modified 10 сентября, 01:25
Updated 10 сентября, 01:25
Вариант из разряда «дешево и сердито». Для поездки в Абхазию не требуется ни виза, ни загранпаспорт. Даже валюту менять не придется. Ощущение, что вы дома, усиливает позднесоветская архитектура. При этом страна активно развивается, увеличивается количество мест для отдыха. Чтобы полюбоваться прекрасными горами или роскошной растительностью, достаточно взять билет на поезд, а то и просто приехать на личном авто.
Отличное местечко для любителей экзотики. Виза оформляется при въезде: всего 50 долларов — и документ ваш! Летом на острове бывает сезон дождей, но это относится не ко всей территории. С мая по сентябрь на северо-востоке, в районах Тринкомали, Пасикуды и Аругам-Бей, погодные условия идеальны, в отличие от южных и западных районов.
Говоря о Грузии, мы часто вспоминаем про горы, но совсем забываем, что там есть еще и море. Посетите пляжи Батуми, прогуляйтесь по Тбилиси (архитектура старой части города просто великолепна), полюбуйтесь зеленеющими виноградниками и конечно, не забудьте сделать колоритные фото у горных массивов.
Турция уже стала классическим местом отдыха для россиян. Сюда стоит ехать ради теплого южного солнца, просторных пляжей и неповторимого колорита. Кроме того, здесь масса древних зданий, которыми можно любоваться вечно. Не упустите шанс полетать на воздушном шаре над прекрасной Каппадокией и посетить чистое озеро Салда.
Если Египет для вас — это только пирамиды, то скорее отправляйтесь туда и избавляйтесь от стереотипов. Конечно, в первую очередь эта страна славится потрясающей древней архитектурой, но прогулки по древним храмам — это далеко не все, что может предложить Египет. Одни занятия дайвингом на Красном море чего стоят!
Если хотите побывать в стране, похожей на ОАЭ, отправляйтесь в Катар. Здесь тоже много ресторанов, клубов и пляжей. Можно устроить романтичный ужин под звездами, отправиться на увлекательное сафари или не спеша побродить по очаровательному национальному кварталу Сук-Вакиф.
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