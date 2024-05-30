На море без проблем: в каких странах можно отдохнуть без визы

Вариант из разряда «дешево и сердито». Для поездки в Абхазию не требуется ни виза, ни загранпаспорт. Даже валюту менять не придется. Ощущение, что вы дома, усиливает позднесоветская архитектура. При этом страна активно развивается, увеличивается количество мест для отдыха. Чтобы полюбоваться прекрасными горами или роскошной растительностью, достаточно взять билет на поезд, а то и просто приехать на личном авто.