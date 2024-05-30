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Posted 30 мая, 03:51

Published 30 мая, 03:51

Modified 9 сентября, 23:49

Updated 9 сентября, 23:49

Можно ли есть мучное и не толстеть: секреты стройняшек, которые позволяют себе все

Можно ли есть мучное и не толстеть: секреты стройняшек, которые позволяют себе все

30 мая 2024, 03:51
Фото: Изображение Midjourney
Можно ли есть мучное и не толстеть: секреты стройняшек, которые позволяют себе все
Как есть и не толстеть, особенно если любишь мучное, например выпечку? На самом деле, это проще, чем может показаться, — делюсь своим опытом и раскрываю самые главные секреты стройных людей.

Есть полезную выпечку

Да, выпечка может быть полезной — настолько, чтобы есть ее и не толстеть. Лично я выбираю продукты с низким гликемическим индексом: они не способствуют повышению в крови глюкозы и, соответственно, набору веса.

Что можно есть, чтобы не толстеть? Выпечку с небольшим количеством сахара или без сладкой начинки, изделия из отрубной, цельнозерновой, ржаной муки. Можно употреблять ее вместе с белковыми продуктами, чтобы еще больше снизить гликемический индекс.

Лично я выбираю продукты с низким гликемическим индексомЛично я выбираю продукты с низким гликемическим индексом
Лично я выбираю продукты с низким гликемическим индексом. Фото: Изображение Midjourney

Есть выпечку умеренно

Если не хотите толстеть, в употреблении выпечки так или иначе придется себя ограничивать. Достаточно будет двух небольших кусков в день, и лучше планировать прием этой пищи на первую половину дня. Так выпечка лучше усвоится, а калории успеют израсходоваться.

Не есть выпечку с маргарином

Я приняла решение отказаться от выпечки, в составе которой есть высококалорийный и совершенно неполезный маргарин. Он негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и способствует набору веса.

Кроме того, я отдаю предпочтение выпечке, у которой небольшой срок хранения — максимум три дня.

Я приняла решение отказаться от выпечки, в составе которой есть высококалорийный и совершенно неполезный маргаринЯ приняла решение отказаться от выпечки, в составе которой есть высококалорийный и совершенно неполезный маргарин
Я приняла решение отказаться от выпечки, в составе которой есть высококалорийный и совершенно неполезный маргарин. Фото: Изображение Midjourney

Есть выпечку, приготовленную дома

Чтобы выпечка получилась полезной и безопасной для фигуры, проще всего делать ее самостоятельно, дома. Вариантов лично для себя я открыла немало — это и печенье, в составе которого нет сахара, и хлеб, приготовленный на живой закваске. Кроме того, можно приготовить даже булочки без дрожжей.

Есть и двигаться

Чтобы есть и при этом не толстеть, я стараюсь соблюдать режим приема пищи и максимум времени уделять активности. Я убедилась, что на поддержание веса режим питания влияет в большой степени. Активность не дает калориям из выпечки задерживаться в организме — они быстро расходуются и не откладываются.

Чтобы есть и при этом не толстеть, я стараюсь соблюдать режим приема пищи и максимум времени уделять активностиЧтобы есть и при этом не толстеть, я стараюсь соблюдать режим приема пищи и максимум времени уделять активности
Чтобы есть и при этом не толстеть, я стараюсь соблюдать режим приема пищи и максимум времени уделять активности. Фото: Изображение Midjourney
#Здоровье#Еда#Похудение#Диета#Все материалы авторов
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