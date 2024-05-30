Можно ли есть мучное и не толстеть: секреты стройняшек, которые позволяют себе все

Чтобы выпечка получилась полезной и безопасной для фигуры, проще всего делать ее самостоятельно, дома. Вариантов лично для себя я открыла немало — это и печенье, в составе которого нет сахара, и хлеб, приготовленный на живой закваске. Кроме того, можно приготовить даже булочки без дрожжей.