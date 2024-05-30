Можно ли есть мучное и не толстеть: секреты стройняшек, которые позволяют себе все

Posted 30 мая, 03:51
Published 30 мая, 03:51
Modified 9 сентября, 23:49
Updated 9 сентября, 23:49
Да, выпечка может быть полезной — настолько, чтобы есть ее и не толстеть. Лично я выбираю продукты с низким гликемическим индексом: они не способствуют повышению в крови глюкозы и, соответственно, набору веса.
Что можно есть, чтобы не толстеть? Выпечку с небольшим количеством сахара или без сладкой начинки, изделия из отрубной, цельнозерновой, ржаной муки. Можно употреблять ее вместе с белковыми продуктами, чтобы еще больше снизить гликемический индекс.
Если не хотите толстеть, в употреблении выпечки так или иначе придется себя ограничивать. Достаточно будет двух небольших кусков в день, и лучше планировать прием этой пищи на первую половину дня. Так выпечка лучше усвоится, а калории успеют израсходоваться.
Я приняла решение отказаться от выпечки, в составе которой есть высококалорийный и совершенно неполезный маргарин. Он негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и способствует набору веса.
Кроме того, я отдаю предпочтение выпечке, у которой небольшой срок хранения — максимум три дня.
Чтобы выпечка получилась полезной и безопасной для фигуры, проще всего делать ее самостоятельно, дома. Вариантов лично для себя я открыла немало — это и печенье, в составе которого нет сахара, и хлеб, приготовленный на живой закваске. Кроме того, можно приготовить даже булочки без дрожжей.
Чтобы есть и при этом не толстеть, я стараюсь соблюдать режим приема пищи и максимум времени уделять активности. Я убедилась, что на поддержание веса режим питания влияет в большой степени. Активность не дает калориям из выпечки задерживаться в организме — они быстро расходуются и не откладываются.
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