Как справиться с постоянной самокритикой

Специалисты рекомендуют справляться с приступами самокритики так. Представьте, что к вам подошел ваш друг и жалуется на свою ошибку, при этом ругая и коря себя. Что вы ему ответите? Наверное, поддержите человека, скажете, что не надо волноваться, что все ошибаются, что вы рядом и поддержите его. Нужно ставить себя на место этого друга и проявить заботу и уважение к самому себе. Как отмечается в материале, нет никакого смысла в том, чтобы относиться к себе иначе.