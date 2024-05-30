Как справиться с постоянной самокритикой

Posted 30 мая, 12:42
Published 30 мая, 12:42
Modified 10 сентября, 01:21
Updated 10 сентября, 01:21
Самокритику следует отличать от самоанализа. В последнем случае человек понимает свои слабые стороны, но не осуждает себя, не испытывает чувство вины и стыда. В нормальном психическом состоянии самоанализ сопровождается поддержкой и сочувствием самому себе. Самокритика же, особенно когда она доходит до депрессии, тревоги, страха перед неудачами, по сути, является ненавистью к себе, пишет mail.ru.
Специалисты рекомендуют справляться с приступами самокритики так. Представьте, что к вам подошел ваш друг и жалуется на свою ошибку, при этом ругая и коря себя. Что вы ему ответите? Наверное, поддержите человека, скажете, что не надо волноваться, что все ошибаются, что вы рядом и поддержите его. Нужно ставить себя на место этого друга и проявить заботу и уважение к самому себе. Как отмечается в материале, нет никакого смысла в том, чтобы относиться к себе иначе.
Если проявлять любовь и сострадание к себе, то в результате человек чувствует себя более сильным, энергичным, уверенным в себе и спокойным. Психотерапевты говорят, что подобное отношение к себе снижает симптомы депрессии, тревожности и стресса.
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