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Posted 29 мая, 08:34

Published 29 мая, 08:34

Modified 9 сентября, 23:56

Updated 9 сентября, 23:56

5 уникальных идей для девичника

5 уникальных идей для девичника

29 мая 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney
5 уникальных идей для девичника
Запоминающийся девичник можно провести по-разному. Предлагаем пять сдержанных вариантов, которые понравятся невесте и её подружкам.

Глэмпинг

Если вы ищете необычное место для проведения девичника, глэмпинг — отличный вариант. Сочетание городского комфорта и близость к природе сделают день особенным. Только обязательно захватите с собой вкусные блюда и восхитительные десерты.

Если вы ищете необычное место для проведения девичника, глэмпинг — отличный вариантЕсли вы ищете необычное место для проведения девичника, глэмпинг — отличный вариант
Если вы ищете необычное место для проведения девичника, глэмпинг — отличный вариант. Фото: Изображение Midjourney

День в спа

Чаще всего подготовка ко дню свадьбы может быть очень напряженной. Так почему бы не посвятить столь необходимый день отдыху в кругу самых близких друзей? Лучший вариант для этого — забронировать спа на целый день. Вы можете включить в него несколько косметических процедур или массаж. После такого девичника вы будете очень отдохнувшими перед знаменательным днем.

День в спаДень в спа
День в спа. Фото: Изображение Midjourney

Групповые занятия

Девичник — прекрасная возможность попробовать то, чего вы никогда не делали. Будь то рисование, гончарное дело, кулинария, выпечка или рукоделие. Впрочем, можно выбрать и более экстремальные варианты. Каким бы ни был выбор, он обязательно понравится вам и вашим подружкам.

Девичник — прекрасная возможность попробовать то, чего вы никогда не делалиДевичник — прекрасная возможность попробовать то, чего вы никогда не делали
Девичник — прекрасная возможность попробовать то, чего вы никогда не делали. Фото: Изображение Midjourney

Вечеринка с ночевкой

Что может быть лучше классического девичника? Вечеринка в пижаме и тапочках за просмотром женских фильмов до раннего утра. Вы также можете разнообразить обстановку, запланировав несколько веселых игр или наняв шеф-повара, который приготовит классный ужин для вашей компании.

Вечеринка в пижаме и тапочках за просмотром женских фильмов до раннего утраВечеринка в пижаме и тапочках за просмотром женских фильмов до раннего утра
Вечеринка в пижаме и тапочках за просмотром женских фильмов до раннего утра. Фото: Изображение Midjourney

Пикник

Возьмите цветы, сэндвичи с начинкой, миндальное печенье, булочки, взбитые сливки и напитки. Эта идея подходит для теплого летнего дня. Разговоры и веселые игры на природе вдали от городского шума и суеты помогут расслабиться и настроиться на нужный лад.

Разговоры и веселые игры на природе вдали от городского шума и суеты помогут расслабиться и настроиться на нужный ладРазговоры и веселые игры на природе вдали от городского шума и суеты помогут расслабиться и настроиться на нужный лад
Разговоры и веселые игры на природе вдали от городского шума и суеты помогут расслабиться и настроиться на нужный лад. Фото: Изображение Midjourney
#Общество#Отдых#Все материалы авторов
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