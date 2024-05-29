5 уникальных идей для девичника

Чаще всего подготовка ко дню свадьбы может быть очень напряженной. Так почему бы не посвятить столь необходимый день отдыху в кругу самых близких друзей? Лучший вариант для этого — забронировать спа на целый день. Вы можете включить в него несколько косметических процедур или массаж. После такого девичника вы будете очень отдохнувшими перед знаменательным днем.