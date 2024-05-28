Я делала макияж губ неправильно и теперь наконец узнала свои главные ошибки

Posted 28 мая, 06:18
Published 28 мая, 06:18
Modified 9 сентября, 23:47
Updated 9 сентября, 23:47
Одним из важнейших аспектов ухода за губами является их регулярный пилинг, позволяющий убрать шелушащуюся кожу и придать губам гладкость. Без этой процедуры губы будут выглядеть некрасиво и неряшливо даже под толстым слоем помады и с качественно сделанным макияжем лица.
Для того, чтобы эффективно избавить губы от частичек отмершей кожи перед макияжем, помассируйте их мягкой щеточкой. Кроме того, можно воспользоваться домашними скрабами на основе меда, сахара или кофейной гущи либо использовать средства, приготовленные профессиональными косметологами — как, например, скраб для губ с водорастворимыми частицами от российской компании KRYGINA COSMETICS.
Этот скраб представляет собой мягкое отшелушивающее средство для губ. Частицы натуральной целлюлозы деликатно отшелушивают и полируют огрубевшие участки кожи, делая губы мягче и ярче благодаря стимуляции кровообращения. Средство также увлажняет и питает губы, подходит для всех типов кожи.
Если не увлажнять губы перед тем, как делать макияж, помада ложится неровно, тогда как по увлажненной коже губ она легче распределяется и ровнее наносится, не оставляя неаккуратных пятен и разводов.
Для увлажнения губ перед тем, как делать макияж, следует использовать специальную увлажняющую помаду или бальзам. Подойдет для этой цели также дневной увлажняющий крем.
Увлажняющий бальзам для губ корейского бренда NEEDLY с веганской формулой эффективно увлажняет сухую кожу губ, а благодаря нежной и легкой текстуре, его можно использовать для ежедневного интенсивного ухода. Средство содержит натуральные ингредиенты, такие как касторовое масло и масла ши, авокадо, кокоса и жожоба, и подходит для всех типов кожи.
Без нанесения праймера (базовой основы) под макияж губ их контур может получиться менее четким и более размытым. Дело в том, что с возрастом границы губ несколько расплываются, тогда как праймер позволяет помаде не выходить за края губ.
Польские косметологи из компании INGLOT разработали праймер под макияж на парафиновой основе, который не содержит жирных масел и не оставляет на губах глянцевого блеска. В составе праймера — масло ши, которое помогает смягчать и увлажнять губы.
Средство подходит для нанесения как под матовые помады, так и под блеск: оно выравнивает рельеф губ, заполняя мелкие мимические морщины, и создает условия для эффективной сцепки с макияжем, предотвращая растекание помады или блеска.
Использование карандаша для губ в ходе нанесения макияжа позволяет создать идеальный контур под темные или яркие помады, и без этого высока вероятность получить нежелательный эффект «размытых» губ. Кроме того, если перед тем, как делать макияж губ, нанести контур карандашом не только на края, но и на всю поверхность губ, помада будет дольше держаться.
Итальянский бренд PUPA предлагает карандаш для губ Pupa True Lips, который станет незаменимым помощником для продления эффекта стойкости помады, а интересный оттенок средства обеспечивает макияжу насыщенный цвет и поможет подчеркнуть натуральный контур губ или скорректировать его.
С использованием карандаша для губ помада не растекается и остается на губах в течение довольно длительного времени. Кроме того, средство легко растушевывается, придавая губам большой объем и выразительность, а также обладает увлажняющим и антиоксидантным эффектом.
В случае неправильного нанесения макияжа контур губ получается размытым и нечетким, особенно, если пользоваться матовой губной помадой в форме твердого стика.
Для идеальной прорисовки контура губ эксперты рекомендуют использовать при нанесении макияжа кисти, так как этот инструмент в большой степени облегчает наложение плотной матовой помады. Самый лучший вариант кисти для того, чтобы делать макияж губ — плотная, из искусственного ворса, плоская, с квадратными или скругленными углами.
Помаду с помощью кисточки на губы следует наносить от середины к краям, чтобы макияж распределился равномерно.
Заказать нужное средство можно онлайн, а получить его возможно двумя вариантами: курьерской доставкой или в одном из торговых центров, в котором есть магазин. Это удобно и безопасно, так как в этом случае вы сразу видите, что приобретаете, что, в свою очередь автоматически убережет вас от получения подделки или испорченной вещи, как это нередко бывает при заказе на маркетплейсах.
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