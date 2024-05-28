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Posted 28 мая, 14:34

Published 28 мая, 14:34

Modified 9 сентября, 23:54

Updated 9 сентября, 23:54

снимках Линдси выглядит отлично

Линдси Лохан быстро пришла в форму после родов

28 мая 2024, 14:34
Фото: кадр
снимках Линдси выглядит отлично
Недавно актриса Линдси Лохан стала мамой. Через десять месяцев после родов ей удалось восстановить прежние безупречные формы.

Как пишет peopletalk.ru, звезда американских фильмов опубликовала фотографии со своего летнего отдыха. На всех снимках Линдси выглядит отлично — ее фигура полностью восстановилась после родов. Многие пользователи оставили восхищенные комментарии под фотографиями.

#Знаменитости#Отдых#Все материалы авторов#Линдси Лохан#Роды#Форма после родов
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