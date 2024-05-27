Какую лучше выбрать дверь в квартиру

Двери из натурального дерева придадут вашему интерьеру стильный и элегантный вид, подходя как для квартиры в многоэтажном доме, так и для загородного жилья. Обычно такие модели изготавливают из деревянного шпона, такого как бук, клен, вишня или липа. Материал подвергается специальной обработке с применением составов, защищающих дверь от внешних воздействий и изменений температуры.