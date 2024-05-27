Как продумать планировку для маленькой квартиры

Увеличение количества света, как естественного, так и искусственного, может преобразить квартиру меньших размеров. В одном из проектов прихожая и столовая были смежными и казались темными и не связанными с другими помещениями в доме. Смежная кухня в стиле камбуза была такой же темной и у семьи не было возможности находиться вместе в одном пространстве.