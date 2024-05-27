Как продумать планировку для маленькой квартиры

Posted 27 мая, 13:11
Published 27 мая, 13:11
Modified 9 сентября, 19:38
Updated 9 сентября, 19:38
Когда дело доходит до маленькой квартиры, может возникнуть соблазн сделать ее в стиле минимализм, чтобы создать иллюзию пространства. Но эти дизайнеры интерьера советуют прямо противоположное.
Тщательно подумайте о том, как будет смотреться мебель, прежде чем покупать ее, и, по возможности, вложите средства в универсальную мебель. Например, гостиная может функционировать как столовая, гостиная, а иногда и офис.
Диван на самом деле может стать обеденной банкеткой. Гибкость — это главное в маленькой квартире.
Хранение большей части вещей в шкафах позволяет сохранить несколько поверхностей в комнате свободными и помогает избежать ощущения загроможденности небольшого пространства.
Увеличение количества света, как естественного, так и искусственного, может преобразить квартиру меньших размеров. В одном из проектов прихожая и столовая были смежными и казались темными и не связанными с другими помещениями в доме. Смежная кухня в стиле камбуза была такой же темной и у семьи не было возможности находиться вместе в одном пространстве.
Специалисты убрали смежную стену — таким образом, свет между двумя помещениями стал общим, что пошло на пользу обоим — мы также улучшили искусственное освещение, заменив все светильники на новую схему освещения, в которой использовались как потолочные, так и настенные светильники.
При меньшем пространстве рекомендуется подойти к хранению с умом — найти предметы многоцелевого назначения, такие как пуфики (которые служат хорошим местом для примостки, а также для хранения таких предметов, как одеяла или игрушки) и кровати, на которых можно хранить постельное белье и полотенца (подъемники в стиле пуфиков / выдвижные ящики / или простые сумки на молнии под кроватью).
Если позволяет бюджет, изготовленные на заказ столярные изделия могут действительно преобразить комнату и создать продуманное пространство для хранения именно того, что вам нужно.
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