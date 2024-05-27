Как побороть аэрофобию: 5 советов от тех, кто часто летает на самолете

Как правило, люди с аэрофобией начинают испытывать тревогу еще за несколько дней до полета. При этом, как отмечают эксперты, люди представляют себе все самое плохое, что может произойти с ними во время полета, вплоть до авиакатастрофы или смерти в воздухе, например от сердечного приступа.