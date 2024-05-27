Как побороть аэрофобию: 5 советов от тех, кто часто летает на самолете

Posted 27 мая, 14:14
Published 27 мая, 14:14
Modified 9 сентября, 23:48
Updated 9 сентября, 23:48
Аэрофобией называют немотивированную боязнь полетов на воздушных судах, которую человек не в состоянии контролировать. Это состояние может существенно осложнить жизнь людям, которые по рабочим или личным мотивам вынуждены часто перемещаться на большие расстояния.
Как правило, люди с аэрофобией начинают испытывать тревогу еще за несколько дней до полета. При этом, как отмечают эксперты, люди представляют себе все самое плохое, что может произойти с ними во время полета, вплоть до авиакатастрофы или смерти в воздухе, например от сердечного приступа.
В числе симптомов аэрофобии могут наблюдаться: учащенное сердцебиение, избыточная потливость ладоней, учащение дыхания и ощущение удушья, дрожь, тошнота, бледность или покраснение кожи лица и др.
Аэрофобия может сформироваться у людей после перенесенной стрессовой ситуации во время полета. Кроме того, особо впечатлительные граждане могут испытывать боязнь полетов под влиянием новостей об авиакатастрофах. Не способствует любви к самолетам и акрофобия, когда человек испытывает страх перед высотой. И наконец, у людей могут быть личные причины бояться летать.
На сегодняшний день наиболее эффективным способом побороть аэрофобию является психотерапия. Кроме того, следуя несложным рекомендациям специалистов, можно попробовать самостоятельно побороть страх перед авиаперелетом. В частности, в самолете следует максимально расслабиться и успокоить дыхание. Можно также отвлечься на какое-нибудь занятие или ознакомиться со статистикой, по данным которой авиакатастрофы происходят намного реже, чем ДТП.
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