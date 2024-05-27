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Posted 27 мая, 14:14

Published 27 мая, 14:14

Modified 9 сентября, 23:48

Updated 9 сентября, 23:48

Как побороть аэрофобию: 5 советов от тех, кто часто летает на самолете

Как побороть аэрофобию: 5 советов от тех, кто часто летает на самолете

27 мая 2024, 14:14
Фото: 1MI
Как побороть аэрофобию: 5 советов от тех, кто часто летает на самолете
Самолет — один из самых безопасных видов транспорта. Однако, несмотря на это, некоторые люди страдают аэрофобией и панически боятся авиаперелетов, предпочитая путешествовать наземным или водным транспортом. О том, что из себя представляет это состояние и как его побороть — читайте в статье.

Что такое аэрофобия

Аэрофобией называют немотивированную боязнь полетов на воздушных судах, которую человек не в состоянии контролировать. Это состояние может существенно осложнить жизнь людям, которые по рабочим или личным мотивам вынуждены часто перемещаться на большие расстояния.

Аэрофобией называют немотивированную боязнь полетов на воздушных судах, которую человек не в состоянии контролироватьАэрофобией называют немотивированную боязнь полетов на воздушных судах, которую человек не в состоянии контролировать
Аэрофобией называют немотивированную боязнь полетов на воздушных судах, которую человек не в состоянии контролировать. Фото: 1MI

Симптомы аэрофобии

Как правило, люди с аэрофобией начинают испытывать тревогу еще за несколько дней до полета. При этом, как отмечают эксперты, люди представляют себе все самое плохое, что может произойти с ними во время полета, вплоть до авиакатастрофы или смерти в воздухе, например от сердечного приступа.

В числе симптомов аэрофобии могут наблюдаться: учащенное сердцебиение, избыточная потливость ладоней, учащение дыхания и ощущение удушья, дрожь, тошнота, бледность или покраснение кожи лица и др.

Причины появления аэрофобии

Аэрофобия может сформироваться у людей после перенесенной стрессовой ситуации во время полета. Кроме того, особо впечатлительные граждане могут испытывать боязнь полетов под влиянием новостей об авиакатастрофах. Не способствует любви к самолетам и акрофобия, когда человек испытывает страх перед высотой. И наконец, у людей могут быть личные причины бояться летать.

Аэрофобия может сформироваться у людей после перенесенной стрессовой ситуации во время полетаАэрофобия может сформироваться у людей после перенесенной стрессовой ситуации во время полета
Аэрофобия может сформироваться у людей после перенесенной стрессовой ситуации во время полета. Фото: 1MI

Как справиться с аэрофобией

На сегодняшний день наиболее эффективным способом побороть аэрофобию является психотерапия. Кроме того, следуя несложным рекомендациям специалистов, можно попробовать самостоятельно побороть страх перед авиаперелетом. В частности, в самолете следует максимально расслабиться и успокоить дыхание. Можно также отвлечься на какое-нибудь занятие или ознакомиться со статистикой, по данным которой авиакатастрофы происходят намного реже, чем ДТП.

#Здоровье#Путешествия#Страх#Все материалы авторов
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