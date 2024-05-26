Топ-10 городов мира, в которых дешевле всего жить

Городу присвоен 38-й индекс по стоимости жизни. Подсчитано, что семье, состоящей из родителей и двух детей, для проживания в Коломбо потребуется около 100 000 рублей в месяц. На первый взгляд, это дешево, но при этом средняя зарплата в этом городе в 2024 году составляет около 13 000 рублей.