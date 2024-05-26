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Posted 26 мая, 19:01

Published 26 мая, 19:01

Modified 9 сентября, 23:39

Updated 9 сентября, 23:39

Топ-10 городов мира, в которых дешевле всего жить

Топ-10 городов мира, в которых дешевле всего жить

26 мая 2024, 19:01
Фото: gochina.ru, arabmir.net, tu-tu.ru
Топ-10 городов мира, в которых дешевле всего жить
Узнали, в каких городах мира дешевле всего жить, сколько понадобится денег для проживания в них.

Коломбо (Шри-Ланка)

Городу присвоен 38-й индекс по стоимости жизни. Подсчитано, что семье, состоящей из родителей и двух детей, для проживания в Коломбо потребуется около 100 000 рублей в месяц. На первый взгляд, это дешево, но при этом средняя зарплата в этом городе в 2024 году составляет около 13 000 рублей.

Бангалор (Индия)

Один из городов мира, жить в котором дешевле всего. На проживание семьи из четырех человек в месяц потребуется в среднем менее 100 000 рублей. Уровень заработной платы в Бангалоре в то же время — менее 80 000 рублей.

Алжир

Столица Алжира тоже относится к категории городов, где жить можно дешево. 120 000 рублей — такую сумму в среднем на проживание тратит семья с двумя детьми. Что касается средней зарплаты, то в Алжире она составляет чуть более 20 000 рублей в 2024 году.

Ченнаи (Индия)

В Индии несколько городов считаются одними из самых дешевых для проживания. В их числе — Ченнаи, где на проживание четырех человек в составе семьи в месяц нужно чуть более 80 000 рублей. Средняя зарплата примерно в два раза ниже.

Алматы (Казахстан)

В рейтинг наиболее дешевых для проживания городов мира вошла столица Казахстана. В 2024 году для комфортного проживания в Алматы семье с двумя детьми нужно 130 000 рублей. Зарплата в городе в среднем — около 40 000 рублей.

Карачи (Пакистан)

В столице Карачи на проживание семьи из четырех человек в месяц требуется чуть более 60 000 рублей, что позволяет считать город одним из самых дешевых в мире. К слову, средний уровень заработной платы в нем — 10 000 рублей.

Ташкент (Узбекистан)

Столица Узбекистана также считается одним из самых дешевых для проживания городов в мире. В месяц на четырех человек здесь уходит чуть менее 120 000 рублей, средняя зарплата при этом — 25 000 рублей.

Тунис

В столице Туниса жить можно достаточно дешево — 110 000 рублей в месяц на четырех человек. Заработная плата в 2024 году в среднем составляет порядка 20 000 рублей.

Тегеран (Иран)

В столице Ирана, которая считается одним из самых дешевых для проживания городов в мире, на четырех человек в месяц в среднем уходит около 105 000 рублей. Средняя зарплата — около 20 000 рублей.

Триполи (Ливия)

В столице Ливии месяц можно жить на 115 000 рублей — это сумма, необходимая для четырех человек. Уровень заработной платы в Триполи в месяц — около 23 000 рублей. Так что и этот город тоже можно отнести к числу самых дешевых в мире.

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