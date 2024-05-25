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Posted 25 мая, 19:10

Published 25 мая, 19:10

Modified 9 сентября, 23:39

Updated 9 сентября, 23:39

5 маленьких секретов, которые помогут вам нравиться людям

5 маленьких секретов, которые помогут вам нравиться людям

25 мая 2024, 19:10
Фото: Изображение Midjourney
5 маленьких секретов, которые помогут вам нравиться людям
Приходя в новый коллектив, мы хотим в короткие сроки завоевать симпатию окружающих. На помощь можно призвать законы психологии. Предлагаем пять действенных секретов, которые помогут нравиться людям.

Научитесь слушать

Тот факт, что вы умеете слушать собеседника, продемонстрирует ему, что вы вникаете в его ситуацию, готовы предложить помощь, поддержку или совет. Важно в ходе речи человека задавать ему уточняющие вопросы, посылать сообщения о восприятии (например, повторять слова «понимаю» или «представляю»), подсказывать подходящие слова в моменты, когда он делает паузу. При этом ни в коем случае нельзя перебивать говорящего.

Важно в ходе речи человека посылать сообщения о восприятии (например, повторять слова «понимаю» или «представляю») в моменты, когда он делает паузуВажно в ходе речи человека посылать сообщения о восприятии (например, повторять слова «понимаю» или «представляю») в моменты, когда он делает паузу
Важно в ходе речи человека посылать сообщения о восприятии (например, повторять слова «понимаю» или «представляю») в моменты, когда он делает паузу. Фото: Изображение Midjourney

Используйте невербальные средства общения

В ходе разговора пользуйтесь техниками невербального общения, чтобы понравиться людям. Наиболее частый прием — это отзеркаливание собеседника: вставайте в ту же позу, что и он, копируйте его жесты, но в меру и максимально естественно. Также сохраняйте зрительный контакт с говорящим — смотрите ему в глаза, не уводите взгляд. Кивайте, когда соглашаетесь со сказанным, улыбайтесь, используйте язык жестов.

Не отвлекайтесь на телефон

Смартфон в наши дни не просто средство для общения, это атрибут, который мы буквально не выпускаем из рук и постоянно обращается к нему за очередной порцией информации. Однако такая «гаджетоактивность» может не понравиться собеседникам. Они сочтут это проявлением невнимания, а могут и вовсе оскорбиться. Поэтому при общении, чтобы понравиться людям, старайтесь не показывать свою зависимость от гаджета. Ответить на важный звонок, безусловно, можно и нужно. А вот написание очередного поста в соцсетях может и подождать.

Поэтому при общении, чтобы понравиться людям, старайтесь не показывать свою зависимость от гаджетаПоэтому при общении, чтобы понравиться людям, старайтесь не показывать свою зависимость от гаджета
Поэтому при общении, чтобы понравиться людям, старайтесь не показывать свою зависимость от гаджета. Фото: Изображение Midjourney

Избегайте клише

Никому не хочется иметь дело с человеком, говорящим штампами. Поэтому, чтобы понравиться людям, старайтесь проявлять креатив и фантазию. Говорите не так, как написано в учебниках, а как сказали бы вы сами или ваш любимый киногерой. Практика показывает, что люди яркие, самобытные, неординарные имеют больше успеха в коллективе и нравятся всем.

Выражайте одобрение

Никогда не скупитесь на комплименты и теплые слова в адрес собеседника. Отмечайте, как хороша новая прическа коллеги по отделу. Поздравьте начальника, которого руководство поощрило и отметило его достижения. Искренне поблагодарите руководство за премию. Не беспокойтесь, что вас примут за подхалима, — люди распознают грубую лесть от душевного порыва.

#Общество#Друзья#Отношения#Все материалы авторов#Психология
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