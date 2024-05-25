5 маленьких секретов, которые помогут вам нравиться людям

Смартфон в наши дни не просто средство для общения, это атрибут, который мы буквально не выпускаем из рук и постоянно обращается к нему за очередной порцией информации. Однако такая «гаджетоактивность» может не понравиться собеседникам. Они сочтут это проявлением невнимания, а могут и вовсе оскорбиться. Поэтому при общении, чтобы понравиться людям, старайтесь не показывать свою зависимость от гаджета. Ответить на важный звонок, безусловно, можно и нужно. А вот написание очередного поста в соцсетях может и подождать.