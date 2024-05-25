5 маленьких секретов, которые помогут вам нравиться людям

Posted 25 мая, 19:10
Published 25 мая, 19:10
Modified 9 сентября, 23:39
Updated 9 сентября, 23:39
Тот факт, что вы умеете слушать собеседника, продемонстрирует ему, что вы вникаете в его ситуацию, готовы предложить помощь, поддержку или совет. Важно в ходе речи человека задавать ему уточняющие вопросы, посылать сообщения о восприятии (например, повторять слова «понимаю» или «представляю»), подсказывать подходящие слова в моменты, когда он делает паузу. При этом ни в коем случае нельзя перебивать говорящего.
В ходе разговора пользуйтесь техниками невербального общения, чтобы понравиться людям. Наиболее частый прием — это отзеркаливание собеседника: вставайте в ту же позу, что и он, копируйте его жесты, но в меру и максимально естественно. Также сохраняйте зрительный контакт с говорящим — смотрите ему в глаза, не уводите взгляд. Кивайте, когда соглашаетесь со сказанным, улыбайтесь, используйте язык жестов.
Смартфон в наши дни не просто средство для общения, это атрибут, который мы буквально не выпускаем из рук и постоянно обращается к нему за очередной порцией информации. Однако такая «гаджетоактивность» может не понравиться собеседникам. Они сочтут это проявлением невнимания, а могут и вовсе оскорбиться. Поэтому при общении, чтобы понравиться людям, старайтесь не показывать свою зависимость от гаджета. Ответить на важный звонок, безусловно, можно и нужно. А вот написание очередного поста в соцсетях может и подождать.
Никому не хочется иметь дело с человеком, говорящим штампами. Поэтому, чтобы понравиться людям, старайтесь проявлять креатив и фантазию. Говорите не так, как написано в учебниках, а как сказали бы вы сами или ваш любимый киногерой. Практика показывает, что люди яркие, самобытные, неординарные имеют больше успеха в коллективе и нравятся всем.
Никогда не скупитесь на комплименты и теплые слова в адрес собеседника. Отмечайте, как хороша новая прическа коллеги по отделу. Поздравьте начальника, которого руководство поощрило и отметило его достижения. Искренне поблагодарите руководство за премию. Не беспокойтесь, что вас примут за подхалима, — люди распознают грубую лесть от душевного порыва.
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