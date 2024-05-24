Собчак вышла на красную дорожку в Каннах в наряде за 2 млн рублей

Posted 24 мая, 13:56
Published 24 мая, 13:56
Modified 9 сентября, 23:41
Updated 9 сентября, 23:41
Как сообщает kp.ru, российская телеведущая блеснула на благотворительном балу amfAR Cinema Against AIDS. Это одна из главных светских вечеринок фестиваля, где собираются знаменитости. Среди гостей можно было заметить герцогиню Йоркскую, Хайди Клум, Эльзу Хоск, а вели мероприятия Деми Мур и Шер.
Образ Собчак состоял из роскошного брючного костюма и аксессуаров от модного дома Schiaparelli. Весь наряд, включая топ, вечерние брюки, туфли, сумочку и кольцо с декором, обошелся скандальной блондинке в сумму порядка 2 млн рублей.
Ксения отдыхает в Каннах с роскошью: звезда поселилась в одном из самых элитных пятизвездочных отелей, номер в котором в дни кинофестиваля обходится от 350 до 920 тыс. рублей в сутки. На фестивальные вечеринки телеведущая добирается на вертолете, что тоже не самое дешевое удовольствие.
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