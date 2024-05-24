Собчак вышла на красную дорожку в Каннах в наряде за 2 млн рублей

Ксения отдыхает в Каннах с роскошью: звезда поселилась в одном из самых элитных пятизвездочных отелей, номер в котором в дни кинофестиваля обходится от 350 до 920 тыс. рублей в сутки. На фестивальные вечеринки телеведущая добирается на вертолете, что тоже не самое дешевое удовольствие.