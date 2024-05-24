Перламутровые облака: ещё одна загадка «Крика» Эдварда Мунка

Posted 24 мая, 10:00
Published 24 мая, 10:00
Modified 9 сентября, 23:38
Updated 9 сентября, 23:38
В то время он был в Ницце и, по-видимому, вспоминал прогулку, которую однажды совершил в Осло.
«Я шел по дороге с двумя друзьями, солнце садилось, я почувствовал волну печали —небо внезапно стало кроваво-красным. Я остановился, прислонился к забору, смертельно уставший, посмотрел на пылающие облака, похожие на кровь и мечи — иссиня-черный фьорд и город. Мои друзья шли дальше, я стоял, дрожа от страха, и я почувствовал, как огромный, бесконечный крик пронесся по природе».
Общепризнано, что этот отрывок, переведенный с норвежского, связан с экспрессионистским шедевром Мунка «Крик». На одной из версий картины (их четыре) он начертал вариант текста внизу рамки.
Эксперты до сих пор спорят о том, рассказывал ли Мунк о своем собственном воспоминании или просто представил себе сцену. Он часто сочинял литературные зарисовки и стихи в прозе, дополняющие его творчество, и вполне возможно, что кроваво-красное небо над иссиня-черным фьордом возникло в его воображении.
Но даже если мы предположим, что художник действительно был свидетелем такого поразительного заката, остается другая загадка. Что стало его причиной?
В 2000 году климатолог Алан Робок выдвинул лучшую догадку: извержение вулкана. При извержении диоксид серы взлетает в стратосферу и задерживается там в виде мельчайших частиц, называемых сульфатными аэрозолями, которые вместе с пеплом могут разноситься по всему земному шару ветром. В качестве возможных источников частиц приводятся извержения вулканов Аву и Кракатау в Индонезии.
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