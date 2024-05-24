Перламутровые облака: ещё одна загадка «Крика» Эдварда Мунка

Эксперты до сих пор спорят о том, рассказывал ли Мунк о своем собственном воспоминании или просто представил себе сцену. Он часто сочинял литературные зарисовки и стихи в прозе, дополняющие его творчество, и вполне возможно, что кроваво-красное небо над иссиня-черным фьордом возникло в его воображении.