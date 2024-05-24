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Posted 24 мая, 12:10

Published 24 мая, 12:10

Modified 9 сентября, 23:40

Updated 9 сентября, 23:40

Кардинальные перемены: Леди Гага преобразилась для премьеры нового фильма

24 мая 2024, 12:10
Исполнительница и актриса Леди Гага предстала перед поклонниками в совершенно новом имидже, который многих шокировал, — она стала брюнеткой.

Кроме того, Леди Гага избавилась и от своей фирменной челки. В новом образе она появилась на премьере документального фильма The Chromatica Ball, посвященном ее туру.

Акцент на темных волосах Леди Гага сделала за счет бровей, которые она осветлила, и яркого, эффектного макияжа. Образ дополнил эпатажный наряд — белоснежное платье с декором в виде запчастей от автомобиля.

Премьера The Chromatica Ball пройдет на стриминговой платформе HBO 25 мая 2024 года. В фильме будет рассказано о туре Леди Гаги, в рамках которого она дала несколько десятков концертов.

Рассказывая об этом туре, артистка отметила, что пять раз она выступала с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, о чем предупредила членов команды, но решила не отменять концерт, не желая подводить зрителей.

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