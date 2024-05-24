Эти забавные соседи: 7 примеров идеального соседства

Posted 24 мая, 08:26
Published 24 мая, 08:26
Modified 9 сентября, 23:37
Updated 9 сентября, 23:37
Просмотр этих занимательных фотографий мотивирует поддерживать разумные отношения с человеком, живущим по соседству. Для этого не нужно становиться лучшими друзьями, достаточно помахать рукой и сказать «привет», проходя мимо.
Сосед превратил упавшее дерево в шедевр.
Уборка снега ещё никогда не была такой милой.
Мужчина сделал экран и включил мультфильм для соседских детей.
Сосед подстриг дерево так, что по тротуару все еще можно пройти.
Соседи построили новый забор вокруг деревьев.
А кому-то посчастливилось иметь соседа с хоккейной коробкой прямо во дворе.
65-летний мужчина не может усидеть на месте и строит снежную крепость.
Взаимное уважение и знакомство с соседями могут сделать вашу жизнь намного проще. Они предоставляют ценную информацию о районе и внимательно следят за вашим домом, когда вы уезжаете в отпуск.
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