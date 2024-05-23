Волосы будут как после салона: эксперты раскрыли простую хитрость домашнего ухода

Важная часть ухода — питание и увлажнение. Используйте бальзамы, питательные средства и кондиционеры той же серии, что и шампунь, но в соответствии с типом своих волос. Помните, что в холодное время года даже нормальным и здоровым прядям необходимо питание и увлажнение.