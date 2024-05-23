Волосы будут как после салона: эксперты раскрыли простую хитрость домашнего ухода

Posted 23 мая, 05:45
Published 23 мая, 05:45
Modified 9 сентября, 23:31
Updated 9 сентября, 23:31
Меняем все шаблоны домашнего ухода — сначала обрабатываем локоны кондиционером, а потом моем голову шампунем. Такой подход помогает не пересушить пряди и придать укладке максимальный объем.
Голову мойте негорячей водой, ополаскивайте прохладной. Прохладная вода запечатывает кутикулу — локоны становятся блестящими и гладкими.
Старайтесь при домашнем уходе не пользоваться феном — пусть волосы высохнут естественным путем. Никогда не ложитесь спать с мокрой головой: пряди травмируются о подушку и могут сильно запутаться за ночь.
Сухой шампунь используется не только для очищения головы, а и для укладки прически. Нанесите его на прикорневую область и аккуратно распределите по коже — укладка в домашних условиях готова! Причем без склеивания прядей.
Важная часть ухода — питание и увлажнение. Используйте бальзамы, питательные средства и кондиционеры той же серии, что и шампунь, но в соответствии с типом своих волос. Помните, что в холодное время года даже нормальным и здоровым прядям необходимо питание и увлажнение.
В домашнем уходе для укладки и увлажнения волос применяйте гидролат. Распылите средство по всей длине шевелюры — он избавит пряди от перхоти, сухости и тусклости.
Обязательное средство домашнего ухода — маски. Их нужно наносить минимум раз в неделю, при сухих и истонченных волосах — 2-3 раза в неделю. Усилить эффект от масок поможет прогревание: нанесите на пряди средство, а затем оберните голову полотенцем либо наденьте шапочку на 30–40 минут.
Специалисты рекомендуют в домашних условиях маски с витамином Е, маслами ши или кокоса. Они помогают преобразить шевелюру буквально после первого применения.
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