Newia оценила самые яркие образы с красной дорожки в Каннах

Наоми уже 53 года, но красотка даже не думает увядать. Оригинальная куртка со множеством ремней и откровенным декольте — яркое подтверждение тому, что супермодель не боялась проиграть более юным красавицам, присутствовавшим на вечеринке BMW. Зато на красной дорожке Наоми решила быть предельно женственной и выбрала платье от Chanel.