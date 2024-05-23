Newia оценила самые яркие образы с красной дорожки в Каннах

Posted 23 мая, 07:26
Published 23 мая, 07:26
Modified 9 сентября, 23:31
Updated 9 сентября, 23:31
Наоми уже 53 года, но красотка даже не думает увядать. Оригинальная куртка со множеством ремней и откровенным декольте — яркое подтверждение тому, что супермодель не боялась проиграть более юным красавицам, присутствовавшим на вечеринке BMW. Зато на красной дорожке Наоми решила быть предельно женственной и выбрала платье от Chanel.
Всегда изящная Мэрил не изменяет себе. На этот раз она предстала перед объективами папарацци в длинном белом платье. Эффектно и со вкусом! К слову, в этом году актрисе вручили почетную награду за особый вклад в развитие кинематографа.
Яркое платье и туфельки в тон — милый образ готов. Селена в нем как олицетворение самой весны: юная и цветущая.
Наташа не стала скромничать и решила продемонстрировать изящество своей фигуры во всей красе. Дерзкий минимализм в одежде и макияже не может остаться незамеченным.
Света тоже решила щегольнуть изящностью фигуры, однако искусно скрыла тело тонкой тканью платья. Получилось лаконично и не без изюминки.
Когда на дорожке появляется Лена Ленина, окружающие смотрят не на наряд, а на прическу. Так было и в этот раз. Внимание привлекали локоны в виде цветов, впрочем, злые языки уже сравнили их с патиссонами.
Красотка Пинк решила добавить в образ «пушистости» и прогадала. Те, кто увидел ее в этом наряде на премьерном показе фильма «Боб Маки: Обнаженная иллюзия», не оценили избыточную экстравагантность звезды.
Также не все зрители были в восторге от наряда Шер. Впрочем, она всегда была в душе рок-н-ролльщицей, поэтому не будем слишком строго винить ее за «готичный» наряд.
Если уж обсуждать неудачные образы, то как не упомянуть среди них лук Аврил Лавин на вручении ACM Awards. Певица решила не париться и пришла в самой простой одежде. Как будто шла за хлебом и по дороге решила заглянуть на мероприятие.
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