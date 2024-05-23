Лучшие курорты Крыма: самый подробный путеводитель по полуострову

Posted 23 мая, 14:30
Published 23 мая, 14:30
Modified 9 сентября, 19:40
Updated 9 сентября, 19:40
Если вы начинаете свое путешествие в Крым, пересекая Крымский мост, то первым вас встретит Керчь. Город не входит в топ курортов Крыма, но совсем незаслуженно. Здесь есть что посмотреть, ведь Керчь признана самым древним городом России: старинные музеи и крепости, памятники архитектуры под открытым небом, величественные Аджимушкайские каменоломни и бескрайние пляжи Казантипского заповедника, называемые Крымскими Мальдивами.
Следующий на пути — город-курорт Феодосия. Город Айвазовского и Александра Грина, столица генуэзцев привлекает туристов не только обилием музеев, но и развитой пляжной инфраструктурой на знаменитом Золотом пляже.
Сразу же после Феодосии вы попадаете в таинственный и загадочный мир Коктебеля. Величественные горные пейзажи Карадагского заповедника, бескрайнее Черное море, уютные и уединенные бухты курорта ежегодно привлекают в Коктебель тысячи туристов.
Знаменитая Генуэзская крепость — не единственная достопримечательность Судака. Город-курорт известен мистическим мысом Меганом, космическими пейзажами бухты Капсель, заводом шампанских вин «Новый свет», горной тропой Голицына.
Сама по себе Алушта довольно небольшой город Крыма, который можно обойти полностью за несколько часов. Но вблизи города-курорта множество интереснейших природных достопримечательностей — таинственная Долина привидений, водопад Джур-Джур, величественные склоны Демерджи, крепость Фуна и т. д.
Самый знаменитый крымский курорт включает массу достопримечательностей, на осмотр которых понадобится не один день. Это и символ курортов Крыма — Ласточкино гнездо, и известные по всему миру дворцы — Ливадийский и Воронцовский, и Форосская церковь, и Никитский ботанический сад, и Массандра. Отсюда же можно попасть на Ай-Петри, Медведь-гору, скалы Симеиза и в Гурзуф.
Пожалуй, нет смысла перечислять все знаковые места и достопримечательности Севастополя, связанные с непростой и героической историей города-героя. Кроме многочисленных исторических памятников, курорт славится потрясающими видами Балаклавской бухты и Инкермана, мысом Фиолент и руинами древнего Херсонеса Таврического.
Город-курорт славится достаточно развитой туристической и пляжной инфраструктурой, средневековыми памятниками и целебными озерами, расположенными неподалеку от Евпатории. В непосредственной близости находятся живописнейшие места Крыма — коса Беляус с чистейшим белоснежным песком, озеро Донузлав, природный бассейн «Чаша любви», живописный мыс Тарханкут.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14