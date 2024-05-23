Лучшие курорты Крыма: самый подробный путеводитель по полуострову

Самый знаменитый крымский курорт включает массу достопримечательностей, на осмотр которых понадобится не один день. Это и символ курортов Крыма — Ласточкино гнездо, и известные по всему миру дворцы — Ливадийский и Воронцовский, и Форосская церковь, и Никитский ботанический сад, и Массандра. Отсюда же можно попасть на Ай-Петри, Медведь-гору, скалы Симеиза и в Гурзуф.