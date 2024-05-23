Как распознать инфантильного мужчину

Posted 23 мая, 12:06
Published 23 мая, 12:06
Modified 9 сентября, 23:35
Updated 9 сентября, 23:35
Если они проявляются уже на первых свиданиях, то есть основания предполагать, что в характере мужчины присутствует доля инфантилизма.
Любит, когда к нему обращаются по фамилии
Человек, который обращается к кому-либо по фамилии, показывает таким образом более высокое положение в иерархии по сравнению с тем, с кем общается. Как правило, по фамилии обращаются учителя к школьникам. Называя своего партнера по фамилии, женщина демонстрирует свое превосходство перед ним.
«Мы», а не «он»
По наблюдениям психологов, если женщина, рассказывая о заслугах или самостоятельных поступках партнера, употребляет местоимение «мы» вместо «он», то она относится к нему как мать. Дело в том, что таким же образом родители комментируют действия своих малышей, поскольку воспринимают их как неполноценных личностей.
Нужда во внешнем контроле
Есть категория людей, действия которых нуждаются во внешнем контроле. Порой это необходимо из соображений их же безопасности. Если мужчина обладает таким характером, то для гармоничных отношений ему нужна девушка, склонная контролю и лидерству в отношениях. Если женщина является обладательницей мягкого характера, то ей комфортнее будет рядом с самодостаточным человеком.
Позволяет упрекать себя
По мнению психологов, тревожным звоночком является, когда девушка может позволить себе упрекнуть мужчину даже из-за мелочи, например из-за неуклюжести. В долгосрочной перспективе такая модель взаимоотношений только усугубится.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14