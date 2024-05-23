Как распознать инфантильного мужчину

Есть категория людей, действия которых нуждаются во внешнем контроле. Порой это необходимо из соображений их же безопасности. Если мужчина обладает таким характером, то для гармоничных отношений ему нужна девушка, склонная контролю и лидерству в отношениях. Если женщина является обладательницей мягкого характера, то ей комфортнее будет рядом с самодостаточным человеком.