Эти породы собак больше всего подвержены укусам клещей

Posted 23 мая, 07:45
Published 23 мая, 07:45
Modified 9 сентября, 23:32
Updated 9 сентября, 23:32
В группе риска оказались кудрявые пудели, а также породы, выведенные на их основе.
Чаще всего укусам паразитов подвергаются (помимо самих классических пуделей):
При этом реже всего паразиты кусают чихуа-хуа, лабрадор-ретриверов, джек-расселов и стаффордширских бультерьеров.
Исследователи узнали, что именно влияет на «интерес» клещей к собакам. Целых пять лет ученые следили за историями болезней более 9 сотен пушистых пациентов ветеринарных клиник. Во внимание принимались шерстяной покров, пол, форма черепа, чистота породы и вес. За все время мониторинга было зафиксировано 1903 укуса клещей.
Паразиты чаще кусали молодых активных животных, причем чаще самцов, чем самок. У кастрированных особей шанс быть укушенными выше, чем у тех, кто не прошел через эту операцию. По сравнению с короткошерстными собаками животные с шерстью средней длины чаще рискуют получить укус. Особи с V-образными и висячими ушами имели больше шансов подвергнуться нападению клещей по сравнению с теми животными, у которых уши держатся в стоячем положении.
Дэн О’Нил, ведущий автор исследования, профессор эпидемиологии, сказал:
«Не существует единой идеальной породы собак, поэтому очень важно, чтобы мы полностью понимали сильные и слабые стороны породы, которую мы выбираем. Владельцы породы пудель теперь понимают необходимость регулярно проверять своих собак на наличие клещей и следить за тем, чтобы шерсть этих собак была короткой».
Напомним, что клещи опасны для животных тем, что в их слюне может содержаться возбудитель пироплазмоза. При укусе он попадает в кровь и поражает эритроциты, разрушая их. Отсутствие своевременного лечения способно привести к серьезным осложнениям и даже гибели любимца
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