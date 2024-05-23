Эти породы собак больше всего подвержены укусам клещей

Паразиты чаще кусали молодых активных животных, причем чаще самцов, чем самок. У кастрированных особей шанс быть укушенными выше, чем у тех, кто не прошел через эту операцию. По сравнению с короткошерстными собаками животные с шерстью средней длины чаще рискуют получить укус. Особи с V-образными и висячими ушами имели больше шансов подвергнуться нападению клещей по сравнению с теми животными, у которых уши держатся в стоячем положении.