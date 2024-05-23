Джонни Депп может снова сыграть роль Джека Воробья

Posted 23 мая, 05:11
Published 23 мая, 05:11
Modified 9 сентября, 23:31
Updated 9 сентября, 23:31
По словам продюсера, Депп без проблем вернется к роли Воробья в новом фильме, однако это решение зависит не только от него. Брукхаймер не стал уточнять, кто из кинодеятелей влияет на такие вопросы, пишет peopletalk.ru.
Отмечается, что продолжение франшизы может стать какой угодно, возможно история начнется с чистого листа.
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