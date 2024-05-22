Как я ухаживаю за кожей лица летом: 5 основных правил в жаркие дни

Кожа лица в летние месяцы подвергается различным негативным воздействиям извне — это и ветер, и высокая температура воздуха, и работающие кондиционеры. В результате кожа теряет влагу, становится сухой, могут появляться шелушения и другие дефекты. Так что увлажнение кожи лица летом — обязательная процедура. Средств для нее в продаже много, но далеко не все, как оказалось, эффективны. Лично мне подошел крем с эффектом интенсивного увлажнения — у него очень разнообразный состав, благодаря которому средство и питает кожу, и увлажняет, и придает ей красивый, здоровый вид. Ингредиенты натуральные, в том числе экстракты брокколи и зеленого чая. Кожа в результате регулярного использования этого крема становится эластичной, упругой, начинает буквально сама обновляться.