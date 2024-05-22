Как я ухаживаю за кожей лица летом: 5 основных правил в жаркие дни

Posted 22 мая, 13:21
Published 22 мая, 13:21
Modified 9 сентября, 23:30
Updated 9 сентября, 23:30
Я ориентируюсь на пять простых правил — их соблюдение помогает мне ухаживать за кожей лица летом правильно и эффективно.
Все начинается с очищения кожи: этот этап можно назвать подготовкой к проведению дальнейших процедур. Далее кожу необходимо увлажнить, что особенно важно и актуально летом, когда воздух становится сухим и появляется риск дефицита влаги. Периодически кожу необходимо освежать, используя для этого термальную воду и аналогичные средства: без этой процедуры не обойтись в особенно жаркие, знойные летние дни.
Важный элемент летнего ухода за кожей лица — это защита от солнечных лучей. Ультрафиолет негативно влияет на кожный покров: он лишает влаги, способствует появлению мелких мимических морщин и даже раздражений.
С особым вниманием следует ухаживать за теми участками, на которых кожа лица особенно тонкая и нежная. Это участки вокруг глаз и губы. Для такого ухода я использую специальные средства. Рассказываю обо всем по порядку.
Эффективное очищение кожи — это залог ее здоровья и красоты. Важно проводить соответствующие процедуры регулярно и использовать в процессе те средства, которые подходят именно вашему типу кожи.
Само по себе очищение — это две базовые процедуры. Сначала необходимо снять макияж, а затем очистить кожу с использованием специальных средств. У меня кожа чувствительная, поэтому я использую средства с нейтральным показателем pH, пенки с гиалуроновой кислотой.
Для очищения кожи лица косметологи рекомендуют использовать специальные средства, например гидрофильное масло. Я искала максимально легкое по текстуре средство, которое можно было бы использовать не только для снятия макияжа, но и для снятия ороговевших частичек кожи и себума. Перепробовала несколько, остановилась на этом — очень подошло. В нем натуральные экстракты, которые эффективно борются с раздражениями (для моей кожи это актуально), препятствуют появлению дефицита влаги. А кислоты в составе гидрофильного масла хорошо отшелушивают.
Следующий этап — пенка для умывания кожи лица. Важно, чтобы она очищала кожу и вместе с тем поддерживала нормальный липидный баланс. Я выбрала такую пенку, которая бережно ухаживает за кожей, не вызывает раздражений. Для чувствительной кожи она подходит идеально.
Летом я на постоянной основе пользуюсь тонерами, которые увлажняют и успокаивают кожу лица, а также специальными кремами с питательными комплексами. Периодически я делаю маски.
Кожа лица в летние месяцы подвергается различным негативным воздействиям извне — это и ветер, и высокая температура воздуха, и работающие кондиционеры. В результате кожа теряет влагу, становится сухой, могут появляться шелушения и другие дефекты. Так что увлажнение кожи лица летом — обязательная процедура. Средств для нее в продаже много, но далеко не все, как оказалось, эффективны. Лично мне подошел крем с эффектом интенсивного увлажнения — у него очень разнообразный состав, благодаря которому средство и питает кожу, и увлажняет, и придает ей красивый, здоровый вид. Ингредиенты натуральные, в том числе экстракты брокколи и зеленого чая. Кожа в результате регулярного использования этого крема становится эластичной, упругой, начинает буквально сама обновляться.
Текстура у этого крема очень легкая, практически невесомая, он приятно пахнет жасмином и розовым деревом. Для сухой кожи лица подходит идеально, можно использовать и для проведения anti-age процедур.
Летом необходимо чаще принимать душ, и в такой процедуре нуждается в том числе кожа лица. Можно использовать различные спреи, мисты, термальную воду, выбирая средства с натуральным составом и органическими ингредиентами. Они эффективно увлажняют кожу лица.
Отличное средство для «душа», в котором нуждается кожа лица в жаркие дни, — мист. Я пользуюсь этим и очень довольна: кожа становится ровной, красивой и однотонной, исчезают мелкие воспаления. Кроме того, мист отлично увлажняет.
В составе этого средства для кожи лица — натуральные экстракты и добавки. Важный плюс — это отсутствие среди ингредиентов спирта, то есть кожу мист не сушит.
Летом мы гораздо больше времени начинаем проводить на улице, кожа лица подвергается воздействию УФ-лучей. Много сказано о том, насколько оно вредно, поэтому защита от ультрафиолета обязательна — в виде специальных кремов.
Для защиты кожи лица от УФ-лучей летом я использую этот крем — выбрала его, попробовав несколько подобных средств. Понравилась легкая текстура: крем без проблем наносится на кожу лица, быстро впитывается и не оставляет подобия пленки.
Состав крема для кожи лица обеспечивает эффективное увлажнение, защиту от ультрафиолетовых лучей. Средство предупреждает появление мимических морщин, пигментации.
Кожа вокруг глаз — самая нежная и тонкая, поэтому она нуждается в особой защите. Я использую специальный крем для кожи вокруг глаз, который корректирует мимические морщины и быстро убирает мешки, темные круги. В составе средства есть гиалуроновая кислота, которая эффективно увлажняет кожу лица летом, а витаминный комплекс гарантирует антиоксидантную защиту. Крем начинает действовать очень быстро, однако использовать его нужно каждый день. Результат не заставит себя ждать — темные круги и отеки исчезнут, кожа станет более упругой и красивой.
Для ухода за кожей губ, тоже достаточно нежной и особенно подверженной негативным воздействиям извне, в летние месяцы я использую такой увлажняющий бальзам. Он начинает действовать моментально, устраняя дискомфорт, сухость. Кроме того, бальзам можно использовать и как средство декоративной косметики — он придает губам блеск и делает их визуально более объемными.
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