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Posted 22 мая, 13:21

Published 22 мая, 13:21

Modified 9 сентября, 23:30

Updated 9 сентября, 23:30

Как я ухаживаю за кожей лица летом: 5 основных правил в жаркие дни

Как я ухаживаю за кожей лица летом: 5 основных правил в жаркие дни

22 мая 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney
Как я ухаживаю за кожей лица летом: 5 основных правил в жаркие дни
Уход за кожей лица летом — это целый комплекс процедур, которые желательно выполнять регулярно. Рассказываю, как я ухаживаю за кожей в жаркие дни, на какие правила ориентируюсь, какими средствами пользуюсь и почему.

Пять правил ухода за кожей летом

Я ориентируюсь на пять простых правил — их соблюдение помогает мне ухаживать за кожей лица летом правильно и эффективно.

Все начинается с очищения кожи: этот этап можно назвать подготовкой к проведению дальнейших процедур. Далее кожу необходимо увлажнить, что особенно важно и актуально летом, когда воздух становится сухим и появляется риск дефицита влаги. Периодически кожу необходимо освежать, используя для этого термальную воду и аналогичные средства: без этой процедуры не обойтись в особенно жаркие, знойные летние дни.

Важный элемент летнего ухода за кожей лица — это защита от солнечных лучей. Ультрафиолет негативно влияет на кожный покров: он лишает влаги, способствует появлению мелких мимических морщин и даже раздражений.

С особым вниманием следует ухаживать за теми участками, на которых кожа лица особенно тонкая и нежная. Это участки вокруг глаз и губы. Для такого ухода я использую специальные средства. Рассказываю обо всем по порядку.

С особым вниманием следует ухаживать за теми участками, на которых кожа лица особенно тонкая и нежная.С особым вниманием следует ухаживать за теми участками, на которых кожа лица особенно тонкая и нежная.
С особым вниманием следует ухаживать за теми участками, на которых кожа лица особенно тонкая и нежная.. Фото: Изображение Midjourney

Правило 1: Правильное очищение

Эффективное очищение кожи — это залог ее здоровья и красоты. Важно проводить соответствующие процедуры регулярно и использовать в процессе те средства, которые подходят именно вашему типу кожи.

Само по себе очищение — это две базовые процедуры. Сначала необходимо снять макияж, а затем очистить кожу с использованием специальных средств. У меня кожа чувствительная, поэтому я использую средства с нейтральным показателем pH, пенки с гиалуроновой кислотой.

Для очищения кожи лица косметологи рекомендуют использовать специальные средства, например гидрофильное масло. Я искала максимально легкое по текстуре средство, которое можно было бы использовать не только для снятия макияжа, но и для снятия ороговевших частичек кожи и себума. Перепробовала несколько, остановилась на этом — очень подошло. В нем натуральные экстракты, которые эффективно борются с раздражениями (для моей кожи это актуально), препятствуют появлению дефицита влаги. А кислоты в составе гидрофильного масла хорошо отшелушивают.

Гидрофильное масло для снятия макияжа ABIB Pore cleansing oil Heartleaf oil-washГидрофильное масло для снятия макияжа ABIB Pore cleansing oil Heartleaf oil-wash
Гидрофильное масло для снятия макияжа ABIB Pore cleansing oil Heartleaf oil-wash. Фото: goldapple.ru
Гидрофильное масло для снятия макияжа ABIB Pore cleansing oil Heartleaf oil-washГидрофильное масло для снятия макияжа ABIB Pore cleansing oil Heartleaf oil-wash
Гидрофильное масло для снятия макияжа ABIB Pore cleansing oil Heartleaf oil-wash. Фото: goldapple.ru
Гидрофильное масло для снятия макияжа ABIB Pore cleansing oil Heartleaf oil-washГидрофильное масло для снятия макияжа ABIB Pore cleansing oil Heartleaf oil-wash
Гидрофильное масло для снятия макияжа ABIB Pore cleansing oil Heartleaf oil-wash. Фото: goldapple.ru

Следующий этап — пенка для умывания кожи лица. Важно, чтобы она очищала кожу и вместе с тем поддерживала нормальный липидный баланс. Я выбрала такую пенку, которая бережно ухаживает за кожей, не вызывает раздражений. Для чувствительной кожи она подходит идеально.

Пенка для очищения лица ABIB Acne foam cleanser Heartleaf foamПенка для очищения лица ABIB Acne foam cleanser Heartleaf foam
Пенка для очищения лица ABIB Acne foam cleanser Heartleaf foam. Фото: goldapple.ru
Пенка для очищения лица ABIB Acne foam cleanser Heartleaf foamПенка для очищения лица ABIB Acne foam cleanser Heartleaf foam
Пенка для очищения лица ABIB Acne foam cleanser Heartleaf foam. Фото: goldapple.ru

Правило 2: Интенсивное увлажнение

Летом я на постоянной основе пользуюсь тонерами, которые увлажняют и успокаивают кожу лица, а также специальными кремами с питательными комплексами. Периодически я делаю маски.

Кожа лица в летние месяцы подвергается различным негативным воздействиям извне — это и ветер, и высокая температура воздуха, и работающие кондиционеры. В результате кожа теряет влагу, становится сухой, могут появляться шелушения и другие дефекты. Так что увлажнение кожи лица летом — обязательная процедура. Средств для нее в продаже много, но далеко не все, как оказалось, эффективны. Лично мне подошел крем с эффектом интенсивного увлажнения — у него очень разнообразный состав, благодаря которому средство и питает кожу, и увлажняет, и придает ей красивый, здоровый вид. Ингредиенты натуральные, в том числе экстракты брокколи и зеленого чая. Кожа в результате регулярного использования этого крема становится эластичной, упругой, начинает буквально сама обновляться.

Текстура у этого крема очень легкая, практически невесомая, он приятно пахнет жасмином и розовым деревом. Для сухой кожи лица подходит идеально, можно использовать и для проведения anti-age процедур.

Интенсивно увлажняющий Крем для лица Sandawha CAMELLIA FLORALИнтенсивно увлажняющий Крем для лица Sandawha CAMELLIA FLORAL
Интенсивно увлажняющий Крем для лица Sandawha CAMELLIA FLORAL. Фото: goldapple.ru
Интенсивно увлажняющий Крем для лица Sandawha CAMELLIA FLORALИнтенсивно увлажняющий Крем для лица Sandawha CAMELLIA FLORAL
Интенсивно увлажняющий Крем для лица Sandawha CAMELLIA FLORAL. Фото: goldapple.ru

Правило 3: «Душ» для лица

Летом необходимо чаще принимать душ, и в такой процедуре нуждается в том числе кожа лица. Можно использовать различные спреи, мисты, термальную воду, выбирая средства с натуральным составом и органическими ингредиентами. Они эффективно увлажняют кожу лица.

Отличное средство для «душа», в котором нуждается кожа лица в жаркие дни, — мист. Я пользуюсь этим и очень довольна: кожа становится ровной, красивой и однотонной, исчезают мелкие воспаления. Кроме того, мист отлично увлажняет.

В составе этого средства для кожи лица — натуральные экстракты и добавки. Важный плюс — это отсутствие среди ингредиентов спирта, то есть кожу мист не сушит.

Мист для лица с гидролатом розы и зеленым чаем ORJENA ROSE WATER&GREEN TEA FACE MISTМист для лица с гидролатом розы и зеленым чаем ORJENA ROSE WATER&GREEN TEA FACE MIST
Мист для лица с гидролатом розы и зеленым чаем ORJENA ROSE WATER&GREEN TEA FACE MIST. Фото: goldapple.ru
Мист для лица с гидролатом розы и зеленым чаем ORJENA ROSE WATER&GREEN TEA FACE MISTМист для лица с гидролатом розы и зеленым чаем ORJENA ROSE WATER&GREEN TEA FACE MIST
Мист для лица с гидролатом розы и зеленым чаем ORJENA ROSE WATER&GREEN TEA FACE MIST. Фото: goldapple.ru
Мист для лица с гидролатом розы и зеленым чаем ORJENA ROSE WATER&GREEN TEA FACE MISTМист для лица с гидролатом розы и зеленым чаем ORJENA ROSE WATER&GREEN TEA FACE MIST
Мист для лица с гидролатом розы и зеленым чаем ORJENA ROSE WATER&GREEN TEA FACE MIST. Фото: goldapple.ru

Правило 4: Защита от солнца

Летом мы гораздо больше времени начинаем проводить на улице, кожа лица подвергается воздействию УФ-лучей. Много сказано о том, насколько оно вредно, поэтому защита от ультрафиолета обязательна — в виде специальных кремов.

Для защиты кожи лица от УФ-лучей летом я использую этот крем — выбрала его, попробовав несколько подобных средств. Понравилась легкая текстура: крем без проблем наносится на кожу лица, быстро впитывается и не оставляет подобия пленки.

Состав крема для кожи лица обеспечивает эффективное увлажнение, защиту от ультрафиолетовых лучей. Средство предупреждает появление мимических морщин, пигментации.

Солнцезащитный крем для лица SPF 50+/PA++++ d'Alba Waterfull Essence Sun CreamСолнцезащитный крем для лица SPF 50+/PA++++ d'Alba Waterfull Essence Sun Cream
Солнцезащитный крем для лица SPF 50+/PA++++ d'Alba Waterfull Essence Sun Cream. Фото: goldapple.ru
Солнцезащитный крем для лица SPF 50+/PA++++ d'Alba Waterfull Essence Sun CreamСолнцезащитный крем для лица SPF 50+/PA++++ d'Alba Waterfull Essence Sun Cream
Солнцезащитный крем для лица SPF 50+/PA++++ d'Alba Waterfull Essence Sun Cream. Фото: goldapple.ru
Солнцезащитный крем для лица SPF 50+/PA++++ d'Alba Waterfull Essence Sun CreamСолнцезащитный крем для лица SPF 50+/PA++++ d'Alba Waterfull Essence Sun Cream
Солнцезащитный крем для лица SPF 50+/PA++++ d'Alba Waterfull Essence Sun Cream. Фото: goldapple.ru

Правило 5: Забота о нежных участках кожи

Кожа вокруг глаз — самая нежная и тонкая, поэтому она нуждается в особой защите. Я использую специальный крем для кожи вокруг глаз, который корректирует мимические морщины и быстро убирает мешки, темные круги. В составе средства есть гиалуроновая кислота, которая эффективно увлажняет кожу лица летом, а витаминный комплекс гарантирует антиоксидантную защиту. Крем начинает действовать очень быстро, однако использовать его нужно каждый день. Результат не заставит себя ждать — темные круги и отеки исчезнут, кожа станет более упругой и красивой.

Крем-уход для кожи вокруг глаз VICHY LIFTACTIV Supreme EyesКрем-уход для кожи вокруг глаз VICHY LIFTACTIV Supreme Eyes
Крем-уход для кожи вокруг глаз VICHY LIFTACTIV Supreme Eyes. Фото: goldapple.ru
Крем-уход для кожи вокруг глаз VICHY LIFTACTIV Supreme EyesКрем-уход для кожи вокруг глаз VICHY LIFTACTIV Supreme Eyes
Крем-уход для кожи вокруг глаз VICHY LIFTACTIV Supreme Eyes. Фото: goldapple.ru
Крем-уход для кожи вокруг глаз VICHY LIFTACTIV Supreme EyesКрем-уход для кожи вокруг глаз VICHY LIFTACTIV Supreme Eyes
Крем-уход для кожи вокруг глаз VICHY LIFTACTIV Supreme Eyes. Фото: goldapple.ru

Для ухода за кожей губ, тоже достаточно нежной и особенно подверженной негативным воздействиям извне, в летние месяцы я использую такой увлажняющий бальзам. Он начинает действовать моментально, устраняя дискомфорт, сухость. Кроме того, бальзам можно использовать и как средство декоративной косметики — он придает губам блеск и делает их визуально более объемными.

Бальзам для губ увлажняющий Frudia Blueberry Hydrating HoneyБальзам для губ увлажняющий Frudia Blueberry Hydrating Honey
Бальзам для губ увлажняющий Frudia Blueberry Hydrating Honey. Фото: goldapple.ru
Бальзам для губ увлажняющий Frudia Blueberry Hydrating HoneyБальзам для губ увлажняющий Frudia Blueberry Hydrating Honey
Бальзам для губ увлажняющий Frudia Blueberry Hydrating Honey. Фото: goldapple.ru
Бальзам для губ увлажняющий Frudia Blueberry Hydrating HoneyБальзам для губ увлажняющий Frudia Blueberry Hydrating Honey
Бальзам для губ увлажняющий Frudia Blueberry Hydrating Honey. Фото: goldapple.ru
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