Чарли Ханнэм сожалеет об отказе сыграть главного героя «50 оттенков серого»

По сообщению peopletalk.ru, изначально на роль Кристиана Грея в фильме «50 оттенков серого» был утвержден актер Чарли Ханнэм. Однако он отказался от участия в проекте из-за сильной загруженности, о чем теперь жалеет. По словам самого актера, если бы он снялся в этом откровенном фильме, его финансовое состояние было бы намного больше. При этом сам фильм актер так и не посмотрел — у него не было свободного времени.