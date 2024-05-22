Чарли Ханнэм сожалеет об отказе сыграть главного героя «50 оттенков серого»

Posted 22 мая, 12:03
Published 22 мая, 12:03
Modified 9 сентября, 23:30
Updated 9 сентября, 23:30
По сообщению peopletalk.ru, изначально на роль Кристиана Грея в фильме «50 оттенков серого» был утвержден актер Чарли Ханнэм. Однако он отказался от участия в проекте из-за сильной загруженности, о чем теперь жалеет. По словам самого актера, если бы он снялся в этом откровенном фильме, его финансовое состояние было бы намного больше. При этом сам фильм актер так и не посмотрел — у него не было свободного времени.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14