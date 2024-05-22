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Posted 22 мая, 12:03

Published 22 мая, 12:03

Modified 9 сентября, 23:30

Updated 9 сентября, 23:30

Чарли Ханнэм сожалеет об отказе сыграть главного героя «50 оттенков серого»

22 мая 2024, 12:03
Актер Чарли Ханнэм, который также известен по фильму «Джентльмены», рассказал о своем сожалении об отказе сыграть Кристиана Грея.

По сообщению peopletalk.ru, изначально на роль Кристиана Грея в фильме «50 оттенков серого» был утвержден актер Чарли Ханнэм. Однако он отказался от участия в проекте из-за сильной загруженности, о чем теперь жалеет. По словам самого актера, если бы он снялся в этом откровенном фильме, его финансовое состояние было бы намного больше. При этом сам фильм актер так и не посмотрел — у него не было свободного времени.

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#Кино#Все материалы авторов#Чарли Ханнэм#50 оттенков серого#Джентльмены#Кристиан Грей
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