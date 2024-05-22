5 мужских манипуляций, с которыми сталкивается женщина

Лучший способ избежать ответственности за свои слова и поступки — переложить вину на другого. «Это из-за тебя я много пью», «Ты виновата, что я таким стал», «Если бы не ты, всё было бы по-другому», «Я для тебя столько сделал, а ты.» — такие манипуляции приводят к чувству вины.