5 мужских манипуляций, с которыми сталкивается женщина

Posted 22 мая, 03:01
Published 22 мая, 03:01
Modified 9 сентября, 23:18
Updated 9 сентября, 23:18
Один из самых распространенных видов манипуляций, цель которой заставить жертву сомневаться в собственном восприятии реальности и своей адекватности. То, что вам кажется правильным и логичным, мужчина выставляет, как ошибочное либо несуществующее. Примеры газлайтинга: «Я такого не говорил», «Ты вечно все преувеличиваешь», «Ты всё выдумала».
Жертва газлайтинга постепенно теряет уверенность в себе, и манипулятор обретает полный контроль над ситуацией.
Пытаясь чего-то добиться, мужчины частенько давят на жалость. Вспомнить, как его третировала бывшая, как недооценили на работе, как никто не понимает его тонкую душевную организацию — все эти приемы позволяют мужчине оставаться в собственной зоне комфорта без особых усилий.
Женщины по своей природе очень эмоциональны и чувствительны, поэтому всегда готовы пожалеть партнера.
Лучший способ избежать ответственности за свои слова и поступки — переложить вину на другого. «Это из-за тебя я много пью», «Ты виновата, что я таким стал», «Если бы не ты, всё было бы по-другому», «Я для тебя столько сделал, а ты.» — такие манипуляции приводят к чувству вины.
Женщина начинает чувствовать свою вину даже за то, что она никогда не делала, а чувство вины не позволяет ей избавиться от манипулятора.
Любимая мужская манипуляция — контроль над женщиной с помощью денег. Ее используют чаще всего в моменты уязвимости партнерши: например, если она сидит в декрете либо потеряла работу. В этом случае мужчина получает полную власть над незащищенной финансово женщиной.
Комплименты и обещания помогают мужчине быстро завоевать сердце девушки. После красивых обещаний женщина перестает адекватно воспринимать партнера и видит всё только в розовых очках. Такой манипуляцией частенько пользуются аферисты и мошенники.
Обращайте внимание только на поступки мужчины, а не на красивые слова — «меньше слов, больше дела».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14