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Posted 22 мая, 03:01

Published 22 мая, 03:01

Modified 9 сентября, 23:18

Updated 9 сентября, 23:18

5 мужских манипуляций, с которыми сталкивается женщина

5 мужских манипуляций, с которыми сталкивается женщина

22 мая 2024, 03:01
Фото: Изображение Midjourney
5 мужских манипуляций, с которыми сталкивается женщина
Мужчины могут получить полный контроль над женщиной, применяя довольно хитрые манипуляции. Если вы заметили у партнера одну или несколько из перечисленных ниже манипуляций, задумайтесь — а стоит ли поддерживать отношения с домашним тираном.

Газлайтинг

Один из самых распространенных видов манипуляций, цель которой заставить жертву сомневаться в собственном восприятии реальности и своей адекватности. То, что вам кажется правильным и логичным, мужчина выставляет, как ошибочное либо несуществующее. Примеры газлайтинга: «Я такого не говорил», «Ты вечно все преувеличиваешь», «Ты всё выдумала».

Жертва газлайтинга постепенно теряет уверенность в себе, и манипулятор обретает полный контроль над ситуацией.

Жалость

Пытаясь чего-то добиться, мужчины частенько давят на жалость. Вспомнить, как его третировала бывшая, как недооценили на работе, как никто не понимает его тонкую душевную организацию — все эти приемы позволяют мужчине оставаться в собственной зоне комфорта без особых усилий.

Женщины по своей природе очень эмоциональны и чувствительны, поэтому всегда готовы пожалеть партнера.

Пытаясь чего-то добиться, мужчины частенько давят на жалость.Пытаясь чего-то добиться, мужчины частенько давят на жалость.
Пытаясь чего-то добиться, мужчины частенько давят на жалость.. Фото: Изображение Midjourney

Чувство вины

Лучший способ избежать ответственности за свои слова и поступки — переложить вину на другого. «Это из-за тебя я много пью», «Ты виновата, что я таким стал», «Если бы не ты, всё было бы по-другому», «Я для тебя столько сделал, а ты.» — такие манипуляции приводят к чувству вины.

Женщина начинает чувствовать свою вину даже за то, что она никогда не делала, а чувство вины не позволяет ей избавиться от манипулятора.

Финансовая зависимость

Любимая мужская манипуляция — контроль над женщиной с помощью денег. Ее используют чаще всего в моменты уязвимости партнерши: например, если она сидит в декрете либо потеряла работу. В этом случае мужчина получает полную власть над незащищенной финансово женщиной.

Любимая мужская манипуляция — контроль над женщиной с помощью денег.Любимая мужская манипуляция — контроль над женщиной с помощью денег.
Любимая мужская манипуляция — контроль над женщиной с помощью денег.. Фото: Изображение Midjourney

Обещания

Комплименты и обещания помогают мужчине быстро завоевать сердце девушки. После красивых обещаний женщина перестает адекватно воспринимать партнера и видит всё только в розовых очках. Такой манипуляцией частенько пользуются аферисты и мошенники.

Обращайте внимание только на поступки мужчины, а не на красивые слова — «меньше слов, больше дела».

#Общество#Семья#Отношения#Мужчины#Все материалы авторов
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