Почему волосы седеют раньше времени: 5 убедительных причин

Posted 21 мая, 09:57
Published 21 мая, 09:57
Modified 9 сентября, 23:23
Updated 9 сентября, 23:23
За цвет волос у людей «отвечают» содержащиеся в волосяных фолликулах пигментные клетки под названием меланин. С возрастом их количество уменьшается, что приводит к появлению седых волос. Кроме того, в числе причин ранней седины могут быть и другие факторы — о пяти самых распространенных из них мы поговорим ниже.
Одной из причин, почему волосы седеют рано, может стать несбалансированное питание. Чем человек моложе, тем больше его волосам требуется витаминов D и В12, а также цинка, меди, железа, кальция и других полезных веществ. И если своевременно обеспечивать организм всем необходимым, вероятность появления ранней седины снизится.
Еще одной причиной того, что волосы рано седеют, может стать стресс, высокий уровень которого приводит к выбросу адреналина, который, в свою очередь, не лучшим образом влияет на процесс усвоения меланина. Таким образом, постоянные нервные перегрузки способны привести к появлению ранней седины.
Вредные привычки тоже могут стать ответом на вопрос, почему у некоторых людей появляется ранняя седина. И больше всего процесс старения стимулирует курение, так как табачный дым плохо действует на кровеносную систему, что приводит к ухудшению кровоснабжения и общего состояния волосяных фолликул, и волосы рано седеют.
Не последнюю роль в появлении ранней седины у людей играет также их расовая принадлежность. В частности, у представители европеоидной расы ранняя седина может появиться уже к 30 годам. Люди монголоидной расы седеют примерно с 40 лет, а вот у тех, кто относится к негроидной расе, волосы начинают седеть, как правило, не раньше 50-ти.
И наконец, к появлению ранней седины может привести генетическая предрасположенность. Если ваши волосы рано поседели, поинтересуйтесь у своих близких родственников, когда начали седеть они. И если виной всему генетика, то стимулировать выработку и усвоение меланина и затормозить процесс старения поможет только сбалансированное питание.
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