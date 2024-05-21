Почему волосы седеют раньше времени: 5 убедительных причин

Не последнюю роль в появлении ранней седины у людей играет также их расовая принадлежность. В частности, у представители европеоидной расы ранняя седина может появиться уже к 30 годам. Люди монголоидной расы седеют примерно с 40 лет, а вот у тех, кто относится к негроидной расе, волосы начинают седеть, как правило, не раньше 50-ти.