5 крайне неприятных фактов об Уолте Диснее

Миф о том, что лемминги будут следовать друг за другом с обрыва, взят из документального фильма Диснея 1958 года «Белая пустыня». В 1983 году просочилась информация о том, что съемочная группа не смогла обнаружить ни одного случая суицидального поведения, поэтому они подобрали леммингов и сбросили их со скалы в ледяную воду с каменистого берега.