5 крайне неприятных фактов об Уолте Диснее

Posted 21 мая, 10:42
Published 21 мая, 10:42
Modified 9 сентября, 23:24
Updated 9 сентября, 23:24
Когда впервые был показан мультфильм «Пароход Вилли», авторские права действовали на него всего 28 лет. Дисней несколько раз лоббировал изменение закона США об авторском праве, продлевая контроль своей компании над персонажем на 95 лет. В результате множество произведений искусства и жизненно важных научных исследований будут столетие томиться в чистилище авторских прав, прежде чем кто-либо сможет ими воспользоваться.
Дисней следил за сотрудниками, которые присоединились к забастовке и требовали лучших условий. Он заставил своих более послушных аниматоров изобразить их клоунами в фильме «Дамбо».
Дисней также дал показания в Конгрессе против работников, обвинив их в коммунизме. Множество талантливых аниматоров были полностью вытеснены из индустрии.
Миф о том, что лемминги будут следовать друг за другом с обрыва, взят из документального фильма Диснея 1958 года «Белая пустыня». В 1983 году просочилась информация о том, что съемочная группа не смогла обнаружить ни одного случая суицидального поведения, поэтому они подобрали леммингов и сбросили их со скалы в ледяную воду с каменистого берега.
Каждые несколько лет становится вирусным письмо с отказом, отправленное в 1938 году женщине, которая искала работу в компании. В нем говорится: «Единственная работа, доступная женщинам, состоит в том, чтобы рисовать персонажей на прозрачных листах целлулоида». Другими словами, трудоемкий процесс нанесения чернил был выполнен армией женщин, которых он отказался брать на творческие должности.
Уолт Дисней любил покурить и выпить, хотя старался создать прямо противоположный образ. Зоркие фанаты заметили, что на большинстве фотографий Уолта, сделанных в тематических парках, можно увидеть, что из его пальцев аэрографом извлечена сигарета.
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