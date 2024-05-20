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Posted 20 мая, 15:32

Published 20 мая, 15:32

Modified 9 сентября, 23:21

Updated 9 сентября, 23:21

Второй сезон сериала «Мистер и миссис Смит» увидит свет

20 мая 2024, 15:32
Брэд Питт и Анджелина Джоли, чей экранный тандем принес популярность комедийному боевику «Мистер и миссис Смит», по-прежнему пребывают в состоянии вражды после развода и выясняют отношения в суде.

Сейчас, пока шанс вновь увидеть звезд в одном кадре стремится к нулю, фанаты оригинальной кинокартины 2005 года могут удовлетвориться просмотром одноименного сериала.

Как сообщает peopletalk.ru, популярность сериальной версии «Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером и Майей Эрскин вызвала у его создателей идею о съемках продолжения. Сейчас стартовали съемки второго сезона. Примечательно, что Гловер, являясь главным действующим лицом по сюжету, также задействован в работе по ту сторону экрана, выступая соавтором и исполнительным продюсером наряду с Франческой Слоун.

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