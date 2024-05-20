Второй сезон сериала «Мистер и миссис Смит» увидит свет

Как сообщает peopletalk.ru, популярность сериальной версии «Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером и Майей Эрскин вызвала у его создателей идею о съемках продолжения. Сейчас стартовали съемки второго сезона. Примечательно, что Гловер, являясь главным действующим лицом по сюжету, также задействован в работе по ту сторону экрана, выступая соавтором и исполнительным продюсером наряду с Франческой Слоун.