Тайна красных четвертаков: почему в США используют окрашенные монеты

Posted 20 мая, 09:01
Published 20 мая, 09:01
Modified 9 сентября, 23:16
Updated 9 сентября, 23:16
Наиболее распространенные объяснения заключаются в том, что они использовались для тестирования автоматов с монетоприемником, в качестве «домашних денег» для бесплатных игр в компаниях или для бесплатной стирки в многоквартирных домах. В прошлом ремонтники также использовали помеченные монеты, чтобы избежать обвинений в краже при проверке телефонов-автоматов, торговых автоматов или стиральных машин-прачечных. Некоторые компании раздавали их привилегированным клиентам для бесплатных игр на бильярдных столах и автоматах для игры в пинбол.
Во времена использования музыкальных автоматов, в которых за три воспроизведения брали по четвертаку, владельцы ресторанов часто заправляли автоматы своими красными четвертаками, чтобы музыка не прерывалась, а позже забирали их обратно, когда владелец музыкального автомата опустошал монетоприемник.
Домашние монеты также использовались в прачечных, автомойках и торговых залах. Владельцы бизнеса использовали их, чтобы протестировать свои машины, загладить вину перед тем, кто пожаловался на потерю четвертака в машине, или чтобы занять внуков. В армии новобранцам выдавали красный четвертак на случай экстренного телефонного звонка.
Но почему использовался красный цвет? Ответ прост. Чаще всего монеты помечали лаком для ногтей, который в те дни был преимущественно красным.
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