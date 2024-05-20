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Posted 20 мая, 09:01

Published 20 мая, 09:01

Modified 9 сентября, 23:16

Updated 9 сентября, 23:16

Тайна красных четвертаков: почему в США используют окрашенные монеты

Тайна красных четвертаков: почему в США используют окрашенные монеты

20 мая 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney
Тайна красных четвертаков: почему в США используют окрашенные монеты
В США встречаются монеты, которые имеют странный красный оттенок. Эти красные четвертаки циркулируют десятилетиями, часто заставляя людей ломать голову над их происхождением и назначением.

Наиболее распространенные объяснения заключаются в том, что они использовались для тестирования автоматов с монетоприемником, в качестве «домашних денег» для бесплатных игр в компаниях или для бесплатной стирки в многоквартирных домах. В прошлом ремонтники также использовали помеченные монеты, чтобы избежать обвинений в краже при проверке телефонов-автоматов, торговых автоматов или стиральных машин-прачечных. Некоторые компании раздавали их привилегированным клиентам для бесплатных игр на бильярдных столах и автоматах для игры в пинбол.

Во времена использования музыкальных автоматов, в которых за три воспроизведения брали по четвертаку, владельцы ресторанов часто заправляли автоматы своими красными четвертаками, чтобы музыка не прерывалась, а позже забирали их обратно, когда владелец музыкального автомата опустошал монетоприемник.

Домашние монеты также использовались в прачечных, автомойках и торговых залах. Владельцы бизнеса использовали их, чтобы протестировать свои машины, загладить вину перед тем, кто пожаловался на потерю четвертака в машине, или чтобы занять внуков. В армии новобранцам выдавали красный четвертак на случай экстренного телефонного звонка.

Но почему использовался красный цвет? Ответ прост. Чаще всего монеты помечали лаком для ногтей, который в те дни был преимущественно красным.

#Общество#Видео#Финансы#Все материалы авторов#История
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