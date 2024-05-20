Тайна красных четвертаков: почему в США используют окрашенные монеты

Наиболее распространенные объяснения заключаются в том, что они использовались для тестирования автоматов с монетоприемником, в качестве «домашних денег» для бесплатных игр в компаниях или для бесплатной стирки в многоквартирных домах. В прошлом ремонтники также использовали помеченные монеты, чтобы избежать обвинений в краже при проверке телефонов-автоматов, торговых автоматов или стиральных машин-прачечных. Некоторые компании раздавали их привилегированным клиентам для бесплатных игр на бильярдных столах и автоматах для игры в пинбол.