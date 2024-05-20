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Posted 20 мая, 11:04

Published 20 мая, 11:04

Modified 9 сентября, 23:16

Updated 9 сентября, 23:16

Поклонники оценили фигуру Загитовой в бикини

20 мая 2024, 11:04
Алина Загитова опубликовала в телеграм-канале фотографии с отдыха в ОАЭ, где она отметила свое 22-летие.

Снимки, опубликованные спортсменкой, были сделаны на яхте. Знаменитость запечатлена в разных купальных комплектах, включая бикини-бандо серого цвета и черный купальник с завязками.

Подписчики оценили стройную и подтянутую фигуру спортсменки. В комментариях к фотографиям они отметили, что нет предела совершенству и что день ото дня Загитова становится все более прекрасной. По словам поклонников, красота спортсменки восхищает «до глубины сердца».

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