Поклонники оценили фигуру Загитовой в бикини

Подписчики оценили стройную и подтянутую фигуру спортсменки. В комментариях к фотографиям они отметили, что нет предела совершенству и что день ото дня Загитова становится все более прекрасной. По словам поклонников, красота спортсменки восхищает «до глубины сердца».