Остин Батлер может стать новым Джеком Воробьем

Примечательно, что ранее на фоне громкого развода с Эмбер Херд Джонни Депп лишился не только ряда запланированных ролей, но и выгодных рекламных контрактов. Деппа даже вычеркнули из списка актеров новых частей «Пиратов Карибского моря», хотя после ряда выигранных судебных процессов создатели франшизы все же решили вернуть Деппа.