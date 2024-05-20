Остин Батлер может стать новым Джеком Воробьем

Posted 20 мая, 15:41
Published 20 мая, 15:41
Modified 9 сентября, 23:21
Updated 9 сентября, 23:21
Как пишет peopletalk.ru, точной информации, сыграет ли Батлер роль капитана Джека Воробья, пока нет. Издание отмечает, что помимо постоянного сценариста франшизы Теда Эллиота над сюжетом шестой серии популярного фильма работает Крэйг Мэйзин, причастный к созданию таких картин, как «Очень страшное кино», «Белоснежка и охотник — 2», а также «Чернобыль».
Примечательно, что ранее на фоне громкого развода с Эмбер Херд Джонни Депп лишился не только ряда запланированных ролей, но и выгодных рекламных контрактов. Деппа даже вычеркнули из списка актеров новых частей «Пиратов Карибского моря», хотя после ряда выигранных судебных процессов создатели франшизы все же решили вернуть Деппа.
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