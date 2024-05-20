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Posted 20 мая, 15:47

Published 20 мая, 15:47

Modified 9 сентября, 23:21

Updated 9 сентября, 23:21

О чем будет сериал-приквел «Блондинки в законе»?

20 мая 2024, 15:47
В Сети распространяется информация о том, что на стриминговой платформе Prime Video идет работа над сериалом-приквелом «Блондинка в законе». В основе сюжета сериала — период жизни Эль Вудс, когда она обучалась в школе. Одним из продюсеров заявлена Риз Уизерспун.

Как пишет peopletalk.ru, помимо того, что происходило с Эль Вудс во время учебы в школе, зритель познакомится и с личной историей знаменитой блондинки, а также узнает о полученном ею жизненном опыте, который позволит ей в дальнейшем добиться успеха, за что ее полюбили миллионы поклонников во всем мире.

Издание также отмечает, что сериал может получить название «Эль». Информации о том, кто сыграет главную героиню новой картины, в настоящее время нет.

#Знаменитости#Кино#Все материалы авторов
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