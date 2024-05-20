О чем будет сериал-приквел «Блондинки в законе»?

Posted 20 мая, 15:47
Published 20 мая, 15:47
Modified 9 сентября, 23:21
Updated 9 сентября, 23:21
Как пишет peopletalk.ru, помимо того, что происходило с Эль Вудс во время учебы в школе, зритель познакомится и с личной историей знаменитой блондинки, а также узнает о полученном ею жизненном опыте, который позволит ей в дальнейшем добиться успеха, за что ее полюбили миллионы поклонников во всем мире.
Издание также отмечает, что сериал может получить название «Эль». Информации о том, кто сыграет главную героиню новой картины, в настоящее время нет.
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