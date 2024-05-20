О чем будет сериал-приквел «Блондинки в законе»?

Как пишет peopletalk.ru, помимо того, что происходило с Эль Вудс во время учебы в школе, зритель познакомится и с личной историей знаменитой блондинки, а также узнает о полученном ею жизненном опыте, который позволит ей в дальнейшем добиться успеха, за что ее полюбили миллионы поклонников во всем мире.