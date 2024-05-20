10 цитат нового секс-символа Британии Кларксона о люксовых и советских авто

Kia Rio тоже попала под раздачу от Кларксона. Он напомнил момент из фильма «Муха-2», когда телепортировали собаку и в результате ее вывернуло наизнанку. Так вот эта машина, говорит Кларксон, еще отвратительнее, а внутри — даже хуже.