10 цитат нового секс-символа Британии Кларксона о люксовых и советских авто

Posted 20 мая, 10:34
Published 20 мая, 10:34
Modified 9 сентября, 23:16
Updated 9 сентября, 23:16
Острый на язык Кларксон за свою карьеру кого только не оскорблял. Но, конечно, наиболее остро он проходился по автомобилям, которые попадали к нему в руки.
Говоря о советском представительском автомобиле «Чайка», Кларксон напомнил, эта марка собиралась на том же заводе, где выпускали автомат Калашникова. Разница только в том, отмечает журналист, что этот автомобиль куда более смертельно опасен.
О создателе знаменитой вазовской «семерки» Кларксон сказал, что этот человек на что-то был очень зол. Журналист назвал автомобиль ужасным, с тугим рулем и плохими тормозами.
Kia Rio тоже попала под раздачу от Кларксона. Он напомнил момент из фильма «Муха-2», когда телепортировали собаку и в результате ее вывернуло наизнанку. Так вот эта машина, говорит Кларксон, еще отвратительнее, а внутри — даже хуже.
Впечатление от Mitsubishi Warrior у журналистов также было нехорошим.
«Мы пили чай, пока американцы отстреливали индейцев. У нас было 2000 лет, чтобы привыкнуть к цивилизации, а не 20 минут. Так зачем, ради бога, нам желать проехаться в машине, которую сделали из курятника и двух кусков железнодорожного рельса?» — сказал Кларксон.
Еще более жестко он высказался об американце Ford Galaxy, отметив, что человек, который занимался обивкой салона автомобиля, помешан на цветной капусте. Кларксон заявил, что предпочел бы отправиться на работу на четвереньках или сделать вазэктомию, чем приобрести этот автомобиль.
Не только тормоза на «семерке» возмутили журналиста, но и тормозная система Mercedes CLS55. Про нее он сказал, что гораздо приятнее затормозить, просто врезавшись в дерево.
Задние сиденья Aston Martin DB9, говорит Кларксон, не предназначены для удобства ни одного млекопитающего, даже для розовых фламинго, которых Господь создал под воздействием разных веществ.
Если вы за ужином хвалитесь о том, что вы купили Nissan Almera, то это тоже самое, что говорить, что у вас Эбола и вы собираетесь чихнуть, иронизирует Кларксон.
Porsche Cayenne, по его мнению, так же привлекателен, как верблюд с болезнью полости рта. Журналист сказал, что видел гангренозные раны красивее, чем этот автомобиль.
Сравнивая Cadillac SRX4 с животным миром, Кларксон сказал, что эта машина была бы не львом или даже приматом, а осой — бесполезной и ненавидящей всех.
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