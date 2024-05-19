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Posted 19 мая, 19:32

Published 19 мая, 19:32

Modified 9 сентября, 20:15

Updated 9 сентября, 20:15

Какие дизайны интерьера помещений будут модными в 2024 году

19 мая 2024, 19:32

Дизайнеры рассказали, что хотят видеть люди в своих домах в 2024 году

В России в 2024 году появились новые тенденции в дизайне интерьера помещений. Какая сейчас мода, в материале Newia.

Самая большая тенденция 2024 года — приход максимализма, поэтому приготовьтесь увидеть эффектную мебель, яркие цветовые сочетания и полный ассортимент принтов. Мы расскажем о тенденциях дизайна помещений, которые ждут своего часа, чтобы заменить скучный минимализм на яркий и насыщенный интерьер.

1. Арт-деко и максимализм

В некотором смысле 2024 год станет концом минималистского декора. Все дело в ярких цветах, выразительных предметах мебели и смелом дизайне. Стиль ар-деко также вернулся сильным, и его влияние в основном проявляется в оформлении столов. Подумайте о высоких подсвечниках, ярких столовых приборах и щедро подобранных цветах.

2. Умные дома

Технологии будут все больше интегрироваться в каждую часть дома, чтобы сделать ваше пребывание на диване намного более эффективным. От систем освещения и штор с голосовой активацией до умных кормушек для домашних животных — эти инновации изменят наш образ жизни.

3. Ковры Ombré

В 2024 году цвета ombré популярны не только в салоне красоты, но и доме. Помимо добавления текстуры и тепла в любой интерьер, ковры также могут придать чувственные переходы, если они выполнены в оттенках омбре. Они заменят нейтральные и монотонные ковры, добавив дому немного живости.

4. Экологичный подход

В 2024 году в доме будут преобладать экологически чистые предметы мебели и интерьера. Будут всячески поощряться эко-товары для дома, бывшая в употреблении мебель и поддержанные вещи.

5. Домашний офис

Поскольку удаленная или гибридная работа никуда не делась, надлежащие рабочие места и домашние офисы стали неотъемлемой частью обычного дома. Люди начинают больше инвестировать в эргономичные предметы, рабочие поверхности премиум-класса и окружение, повышающее производительность.

6. Ванные комнаты для показа

В соответствии с тенденцией к созданию привлекательных интерьеров, оформление ванной комнаты также станет горячей темой в 2024 году. Люди все больше ищут предметы искусства для ванных комнат, светильники на туалетных столиках и декоративные раковины, намекая на важность этих комнат в домах.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Дизайн#Интерьер
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