Какие дизайны интерьера помещений будут модными в 2024 году

Posted 19 мая, 19:32
Published 19 мая, 19:32
Modified 9 сентября, 20:15
Updated 9 сентября, 20:15
Самая большая тенденция 2024 года — приход максимализма, поэтому приготовьтесь увидеть эффектную мебель, яркие цветовые сочетания и полный ассортимент принтов. Мы расскажем о тенденциях дизайна помещений, которые ждут своего часа, чтобы заменить скучный минимализм на яркий и насыщенный интерьер.
В некотором смысле 2024 год станет концом минималистского декора. Все дело в ярких цветах, выразительных предметах мебели и смелом дизайне. Стиль ар-деко также вернулся сильным, и его влияние в основном проявляется в оформлении столов. Подумайте о высоких подсвечниках, ярких столовых приборах и щедро подобранных цветах.
Технологии будут все больше интегрироваться в каждую часть дома, чтобы сделать ваше пребывание на диване намного более эффективным. От систем освещения и штор с голосовой активацией до умных кормушек для домашних животных — эти инновации изменят наш образ жизни.
В 2024 году цвета ombré популярны не только в салоне красоты, но и доме. Помимо добавления текстуры и тепла в любой интерьер, ковры также могут придать чувственные переходы, если они выполнены в оттенках омбре. Они заменят нейтральные и монотонные ковры, добавив дому немного живости.
В 2024 году в доме будут преобладать экологически чистые предметы мебели и интерьера. Будут всячески поощряться эко-товары для дома, бывшая в употреблении мебель и поддержанные вещи.
Поскольку удаленная или гибридная работа никуда не делась, надлежащие рабочие места и домашние офисы стали неотъемлемой частью обычного дома. Люди начинают больше инвестировать в эргономичные предметы, рабочие поверхности премиум-класса и окружение, повышающее производительность.
В соответствии с тенденцией к созданию привлекательных интерьеров, оформление ванной комнаты также станет горячей темой в 2024 году. Люди все больше ищут предметы искусства для ванных комнат, светильники на туалетных столиках и декоративные раковины, намекая на важность этих комнат в домах.
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