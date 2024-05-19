Какие дизайны интерьера помещений будут модными в 2024 году

В 2024 году цвета ombré популярны не только в салоне красоты, но и доме. Помимо добавления текстуры и тепла в любой интерьер, ковры также могут придать чувственные переходы, если они выполнены в оттенках омбре. Они заменят нейтральные и монотонные ковры, добавив дому немного живости.