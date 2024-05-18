Это нужно положить в чемодан, отправляясь в поездку: фишка, о которой мало кто знает

Тем путешественникам, которые в процессе поездки не имеют возможности оперативно стирать свое белье и одежду, предпочитая складывать все это в пакет, без туалетного мыла в чемодане не обойтись. Достаточно будет поместить его в пакет с грязными вещами, чтобы не дать неприятному запаху распространиться по всему багажу.