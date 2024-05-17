Как я научилась правильно отдыхать

Posted 17 мая, 04:04
Published 17 мая, 04:04
Modified 9 сентября, 19:26
Updated 9 сентября, 19:26
Если тревога меня не отпускает, я не пытаюсь заставить себя расслабиться — так отдохнуть правильно точно не получится. Стресс — нормальная реакция на сложные ситуации, и избавиться от него за считаные минуты или часы все равно не получится, как бы вы ни старались. Я принимаю свое состояние и пытаюсь переварить свою тревогу, не сопротивляясь ей, иначе это только отнимет нужные мне силы.
Справиться с тревогой помогает ведение дневника, и это доказанный факт. Я завела привычку делать записи, в том числе для описания моей тревоги и других чувств. На основании таких записей разобраться с проблемой мне гораздо легче.
Некоторые люди убеждены, что правильно отдыхать — это значит предаваться сиюминутным, быстрым удовольствиям. Однако на практике никакого облегчения это не приносит, а лишь загоняет вашу тревогу вглубь. Я работаю на перспективу, и делаю выбор в ее пользу, а не в пользу быстрых удовольствий и методов избавления от тревоги.
Медитация, правильное дыхание — все это отлично работает в ситуациях, когда необходимо справиться с тревогой и научиться правильно отдыхать. Такие занятия гармонизируют, настраивают на положительный лад и дают возможность хотя бы на время отключиться от проблем.
Я стараюсь придерживаться правил информационной гигиены и учусь правильно расставлять границы. Кроме того, я определила, что для моего психического, физического здоровья сейчас важно, что в приоритете, а от чего можно или даже нужно пусть и на время, но все-таки отказаться.
Научиться правильно отдыхать поможет выносливость, а если точнее — то ее тренировка. Тревога усиливает стресс, и один из самых эффективных методов избавления от него — периодический выход из так называемой зоны комфорта.
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