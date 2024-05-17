Как я научилась правильно отдыхать

Если тревога меня не отпускает, я не пытаюсь заставить себя расслабиться — так отдохнуть правильно точно не получится. Стресс — нормальная реакция на сложные ситуации, и избавиться от него за считаные минуты или часы все равно не получится, как бы вы ни старались. Я принимаю свое состояние и пытаюсь переварить свою тревогу, не сопротивляясь ей, иначе это только отнимет нужные мне силы.