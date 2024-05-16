Планирование и оптимизация семейного бюджета: льготы, подписки и другие лайфхаки

Также целесообразно составить план трат на год. Сюда можно включить уплату страховки на автомобиль, налогов, покупку зимних вещей. Очень эффективный способ — ставить финансовые цели и достигать их. В числе таких целей может быть поездка на курорт через два года или покупка дачи через пять или шесть лет.