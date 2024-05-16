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Posted 16 мая, 10:27

Published 16 мая, 10:27

Modified 9 сентября, 23:06

Updated 9 сентября, 23:06

Планирование и оптимизация семейного бюджета: льготы, подписки и другие лайфхаки

Планирование и оптимизация семейного бюджета: льготы, подписки и другие лайфхаки

16 мая 2024, 10:27
Фото: 1MI
Планирование и оптимизация семейного бюджета: льготы, подписки и другие лайфхаки
Семейный бюджет будет прозрачным и сбалансированным, если к его планированию подойти разумно. Рассказываем о способах такого планирования и делимся работающими лайфхаками.

Главное о планировании семейного бюджета

Планирование семейного бюджета включает в себя анализ всех трат и подсчет, куда и на что необходимо тратить деньги регулярно, например каждый месяц. Так получится определить ключевые статьи расходов, и дальше можно будет приступать к их оптимизации.

К примеру, главной статьей расходов семейного бюджета стали походы в магазин. Чтобы оптимизировать эту статью, можно рассмотреть на этапе планирования возможность покупки продуктов заранее, например на неделю, использование различных акций, скидок. Можно покупать продукты, которые хранятся долго, замораживаются — при планировании семейного бюджета это поможет сэкономить.

Откладывать деньги из семейного бюджета на крупные покупки или отпуск поможет известный способ — раскладывать средства по нескольким конвертам.

Можно покупать продукты, которые хранятся долго — при планировании бюджета это поможет сэкономитьМожно покупать продукты, которые хранятся долго — при планировании бюджета это поможет сэкономить
Можно покупать продукты, которые хранятся долго — при планировании бюджета это поможет сэкономить. Фото: 1MI

Полезные советы

На этапе планирования семейного бюджета рекомендуется создать неприкосновенный «резервный фонд», куда после получения зарплаты можно будет перечислять конкретную сумму — 10, 15% дохода или больше. Стартовая сумма должна быть комфортной, затем ее можно будет увеличивать.

Стоит учитывать и расходы — для этого можно использовать специальные приложения. Это поможет контролировать траты и понимать, куда же на самом деле уходят деньги. Многие из тех, кто начал записывать свои расходы, были очень удивлены, узнав, что львиная доля семейного бюджета, оказывается, уходит на ненужные и импульсивные покупки.

Также целесообразно составить план трат на год. Сюда можно включить уплату страховки на автомобиль, налогов, покупку зимних вещей. Очень эффективный способ — ставить финансовые цели и достигать их. В числе таких целей может быть поездка на курорт через два года или покупка дачи через пять или шесть лет.

Львиная доля семейного бюджета, оказывается, уходит на ненужные и импульсивные покупкиЛьвиная доля семейного бюджета, оказывается, уходит на ненужные и импульсивные покупки
Львиная доля семейного бюджета, оказывается, уходит на ненужные и импульсивные покупки. Фото: 1MI
#Деньги#Доход#Семья#Все материалы авторов#Бюджет
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