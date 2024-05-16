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Posted 16 мая, 08:26

Published 16 мая, 08:26

Modified 9 сентября, 23:05

Updated 9 сентября, 23:05

Хорошо забытое старое: 6 бьюти-трендов из прошлого, которые снова в моде в 2024-м

Хорошо забытое старое: 6 бьюти-трендов из прошлого, которые снова в моде в 2024-м

16 мая 2024, 08:26
Фото: pinimg.com, grazia.ru
Хорошо забытое старое: 6 бьюти-трендов из прошлого, которые снова в моде в 2024-м
Эстетика девяностых все еще в моде и никуда не собирается уходить. В текущем сезоне звезды с подиумов и инфлюэнсеры в соцсетях снова обратились к бьюти-трендам прошлых лет. Похоже, нам пора запасаться голубыми тенями и бигуди!

Челка на две стороны

Вспомним ярких Spice Girls и модную в их времена отросшую челку на две стороны. Также можно укладывать и прямую челку длиной до бровей. Тренда придерживается даже Дженна Ортега. К слову, челку можно убрать под ободок-пружинку. Они тоже снова актуальны.

Стрижка боб

Боб как у Хейли Бибер — неоспоримый тренд. До этого он был в моде в 90-х, чего стоит одна знаменитая стрижка Рейчел из «Друзей». Тогда выбор делался в пользу длины до плеч и ниже, в наши дни мода вернулась с небольшими изменениями: боб вовсе не обязательно должен быть удлиненным.

Голубые тени

Да-да, те самые голубые тени из прошлого. Они снова вернулись. Только если раньше модницы пользовались насыщенными оттенками голубого и синего, то сейчас актуальны нежные тона. Смело делайте «ледяной» макияж в стиле Эльзы из известного мультфильма и не бойтесь сочетать его с кофейным карандашом для губ. Это еще один «возвратный» тренд из прошлых лет.

Укладка на бигуди

Помните укладку супермоделей прошлого, таких как Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл? Объемные прически с крупными локонами снова в моде. Найдите свой набор бигуди (он наверняка где-то завалялся!) или приобретите современный вариант, например бигуди-липучки.

Тонкие брови

Повальная мода на выщипанные брови-ниточки царила на протяжении девяностых и даже нулевых. Сейчас многие устали от тренда на широкие брови а-ля Кара Делевинь и снова хотят взяться за пинцет. Подумайте, подойдет ли вам слишком тонкая и изогнутая форма бровей. Если да — выщипывайте смело.

Открытые плечи

Главный тренд в одежде — открытые плечи. Такие модели одежды с удовольствием носят Джиджи Хадид, Айрис Лоу и Сьюки Уотерхаус. Топы, платья и джемперы, соблазнительно оголяющие хрупкие женские плечи, — это отличный способ добавить нежности в образ, при этом избегая излишней «милоты» в виде цветочных принтов или кружева.

#Красота#Мода#Все материалы авторов#Тренды
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