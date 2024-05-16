Хорошо забытое старое: 6 бьюти-трендов из прошлого, которые снова в моде в 2024-м

Да-да, те самые голубые тени из прошлого. Они снова вернулись. Только если раньше модницы пользовались насыщенными оттенками голубого и синего, то сейчас актуальны нежные тона. Смело делайте «ледяной» макияж в стиле Эльзы из известного мультфильма и не бойтесь сочетать его с кофейным карандашом для губ. Это еще один «возвратный» тренд из прошлых лет.