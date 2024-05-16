Хорошо забытое старое: 6 бьюти-трендов из прошлого, которые снова в моде в 2024-м

Posted 16 мая, 08:26
Published 16 мая, 08:26
Modified 9 сентября, 23:05
Updated 9 сентября, 23:05
Вспомним ярких Spice Girls и модную в их времена отросшую челку на две стороны. Также можно укладывать и прямую челку длиной до бровей. Тренда придерживается даже Дженна Ортега. К слову, челку можно убрать под ободок-пружинку. Они тоже снова актуальны.
Боб как у Хейли Бибер — неоспоримый тренд. До этого он был в моде в 90-х, чего стоит одна знаменитая стрижка Рейчел из «Друзей». Тогда выбор делался в пользу длины до плеч и ниже, в наши дни мода вернулась с небольшими изменениями: боб вовсе не обязательно должен быть удлиненным.
Да-да, те самые голубые тени из прошлого. Они снова вернулись. Только если раньше модницы пользовались насыщенными оттенками голубого и синего, то сейчас актуальны нежные тона. Смело делайте «ледяной» макияж в стиле Эльзы из известного мультфильма и не бойтесь сочетать его с кофейным карандашом для губ. Это еще один «возвратный» тренд из прошлых лет.
Помните укладку супермоделей прошлого, таких как Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл? Объемные прически с крупными локонами снова в моде. Найдите свой набор бигуди (он наверняка где-то завалялся!) или приобретите современный вариант, например бигуди-липучки.
Повальная мода на выщипанные брови-ниточки царила на протяжении девяностых и даже нулевых. Сейчас многие устали от тренда на широкие брови а-ля Кара Делевинь и снова хотят взяться за пинцет. Подумайте, подойдет ли вам слишком тонкая и изогнутая форма бровей. Если да — выщипывайте смело.
Главный тренд в одежде — открытые плечи. Такие модели одежды с удовольствием носят Джиджи Хадид, Айрис Лоу и Сьюки Уотерхаус. Топы, платья и джемперы, соблазнительно оголяющие хрупкие женские плечи, — это отличный способ добавить нежности в образ, при этом избегая излишней «милоты» в виде цветочных принтов или кружева.
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